Les coulisses du pari fou d'Audi pour écoscorer le Q6 e-tron

Face à des concurrents comme le BMW iX3 ou le Mercedes-Benz GLC EQ, l'Audi Q6 e-tron est aujourd'hui le seul SUV premium du segment D à décrocher l'écoscore. Une distinction obtenue au prix de plusieurs millions d'euros d'investissements et d'un profond travail d'optimisation.

L'Audi Q6 e-tron bénéficie de l'écoscore depuis le 23 juin 2026. ©Audi

Ne cherchez pas, il est le seul. L’Audi Q6 e-tron est le seul SUV premium du segment D à avoir décroché le précieux sésame de l’écoscore à ce jour. Il l’a obtenu le 23 juin 2026. Il s’ouvre ainsi la voie des parcs d’entreprise, de plus en plus trustés par les modèles 100 % électriques ainsi labellisés par l’Ademe, et ce depuis la réforme des avantages en nature de février 2025.

Les principaux concurrents du Q6 e-tron, à savoir le BMW iX3 et le Mercedes-Benz GLC EQ, ne sont pas logés à la même enseigne. Pour des raisons de poids principalement, ces deux véhicules, pourtant plus récents que le SUV d’Audi, ne sont pas parvenus, à ce stade, à atteindre le score minimal requis. Ce qui compromet leurs chances de briller en BtoB, en dépit de leurs qualités évidentes.

20 points de retard à l'origine

Le Q6 e-tron n’était pas mieux loti au moment de sa commercialisation intervenue fin 2024. Il n’était pas éligible à l’écoscore dans sa configuration d’origine. La filiale française d’Audi n’a pas abdiqué et tout mis en œuvre pour qu’il le devienne, de nombreux mois après son lancement. Il a pour cela été nécessaire d’actionner différents leviers et remonter jusqu’à l’état-major de la marque en Allemagne.

Cette mission "écoscore" a été confiée à Jean-François Lafont. Robert Breschkow, le directeur d’Audi France, loue le "travail phénoménal" réalisé au cours des derniers mois pour "réaliser ce qui paraissait impossible à l’origine". Car le Q6 e-tron partait de très loin. La calculette écoscore développée en interne donnait initialement un score de 40 au SUV, loin des 60 points requis pour obtenir le feu vert de l’Ademe.

Tous les leviers possibles ont été activés pour grignoter ce retard. Pour cela, Jean-François Lafont a poussé Audi AG à "investir plusieurs millions d’euros" dans différents domaines, "preuve que la France est un marché très important pour l’Allemagne".

Il a d’abord fallu convaincre la maison mère de rapatrier la production des cellules des batteries en Europe, "ce qui nous a permis de gagner dix points", assure le chargé de mission. Les cellules sont désormais assemblées en Hongrie par une filiale de Samsung.

20 kg de poids en moins

La filiale française a ensuite dû convaincre les ingénieurs d’agir sur la structure du véhicule, plus précisément sur son poids. Une "task force" a été mise sur pied dans l’usine d’Ingolstadt, là où est produit le Q6 e-tron, pour traquer le moindre kilo de trop. Finalement, 20 kg ont été gagnés, rien que pour la France. Ce Q6 e-tron aminci fait l’objet d’une production spécifique pour notre pays.

Audi France a en dernier lieu optimisé l’acheminement des véhicules depuis l’usine jusqu’en concession. Ils sont désormais convoyés par des camions roulant au HVO, un biocarburant. Sans doute la partie la plus facile à mettre en œuvre, mais aussi celle à l’impact le plus modéré.

Tout mis bout à bout permet aujourd’hui au Q6 e-tron, et à sa déclinaison Sportback, d’être éligible à l’écoscore, dans les versions Performance. Une prouesse pour un véhicule de 2 200 kg développant 326 ch, équipé d’une batterie de 100 kWh et offrant jusqu’à 670 km d’autonomie.

Le Q4 e-tron et l'A2 en route pour l'écoscore

Pour les clients professionnels, qui représentent entre 70 et 80 % des ventes de ce modèle, l’impact financier est considérable. Pour les salariés, le Q6 e-tron ouvre désormais droit à un abattement de 70 % sur les avantages en nature. La différence est donc très nette sur la fiche de paie. Les entreprises s’y retrouvent aussi avec, selon Audi, une optimisation constatée de 120 euros par mois en TCO, soit 4 440 euros au terme d’un contrat LLD de 37 mois.

L’autre bonne nouvelle pour la marque aux anneaux est que le Q4 e-tron, récemment restylé, devrait lui aussi être écoscoré dans les prochains jours, dans l’intégralité de ses versions. La prochaine A2, 100 % électrique, viendra enfin compléter le dispositif à destination des clients professionnels d’ici la fin de l’année, avec là aussi un probable écoscore en poche.