Audi Q6 e-tron, Cupra Raval, DS N°7… les nouveaux élus à l'écoscore

La liste des véhicules éligibles au score environnemental a de nouveau été mise à jour au Journal officiel. Parmi les principales nouveautés figurent l’Audi Q6 e-tron, la Cupra Raval, le DS N°7 ou encore le Mercedes-Benz GLB en configuration cinq places.

La liste des modèles éligibles à l'écoscore vient d'être mise à jour. ©DR

Le Journal officiel a actualisé sa liste de voitures pouvant prétendre au bonus écologique. Un arrêté datant du 17 juin 2026 vient en effet d’y ajouter l’Audi Q6 e-tron (et sa version Sportback), la Cupra Raval, le DS N°7 ou encore le Mercedes-Benz GLB (cinq places), qui font donc leur entrée dans le cercle des modèles électriques écoscorés.

Lancés en fin d’année 2024, l’Audi Q6 e-tron et sa variante Sportback avaient jusqu’ici été exclus du dispositif. Mais la marque aux anneaux semble avoir trouvé la combine nécessaire pour que son SUV 100 % électrique réponde aux critères d’éligibilité de l’écoscore. Cependant, Audi précise que seules les versions Performance produites en année modèle 2027 pourront prétendre au label.

En février 2025, le constructeur allemand avait par ailleurs annoncé une baisse de tarifs allant jusqu’à 7 000 euros pour son modèle, désormais uniquement proposé avec la grosse batterie de 94,9 kWh nets, à partir de 70 900 euros. Un repositionnement tarifaire qui lui permet de rester compétitif face à l’arrivée de nouveaux concurrents, à l’image des BMW iX3 et Mercedes-Benz GLC EQ.

Autre marque du groupe Volkswagen, Cupra a annoncé que sa Raval, équipée de sa batterie de 52 kWh, était désormais elle aussi éligible à l’écoscore. Le constructeur double ainsi la mise, puisque seule sa Born remplissait jusqu’alors les critères fixés par l’Ademe. Arrivée dans les concessions françaises il y a quelques jours, la citadine 100 % électrique de Cupra voit ses tarifs débuter à 25 995 euros.

Comme attendu, la seconde génération du DS N°7 entre elle aussi dans le dispositif. Le SUV premium français est pour la première fois disponible avec trois motorisations 100 % électriques, de 230, 245 et 350 ch (transmission intégrale). Facturé entre 46 990 et 77 520 euros, le DS N°7 verra ses premières livraisons débuter au mois d’octobre 2026.

Enfin, le Mercedes-Benz GLB vient clore la liste des nouveaux modèles éligibles à l’écosocore. Cependant, seule la version 200 en configuration cinq places du SUV familial 100 % électrique répond aux critères du dispositif. Celle-ci affiche un ticket d’entrée à 46 950 euros.