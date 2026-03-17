DS N° 7 : un modèle crucial pour l’avenir de la marque

Lancé en 2017, le DS 7 laisse place au N° 7. Cette seconde génération du C-SUV premium tourne la page du diesel et sera proposée en hybride, mais aussi, pour la première fois, avec des motorisations 100 % électriques. En renouvelant son best-seller, la marque française joue sa carte maîtresse pour relancer ses ventes en chute libre.

L'ouverture des commandes du DS N° 7 est prévue en mai 2026, tandis que ses premières livraisons interviendront en octobre. ©DS Automobiles

En fin d’année 2024, DS Automobiles annonce la plus grande offensive produits de sa jeune histoire et promet le lancement de trois nouveaux véhicules en l’espace de seulement 18 mois. Depuis, le constructeur tricolore a présenté le N° 8, un crossover 100 % électrique considéré comme le vaisseau amiral de la gamme, ainsi que le restylage de la berline compacte, qui prend désormais le nom de N° 4 (ex-DS 4).

À leurs côtés figurent également le DS 3 Crossback, un SUV urbain lancé en 2018, mais également le DS 7, un SUV familial commercialisé depuis 2017 puis restylé en 2022. Ce dernier a d’ailleurs la particularité d’être le premier modèle entièrement conçu par DS. Il s’est donc rapidement imposé comme le best-seller de la marque, représentant pendant longtemps près de la moitié des ventes de DS.

Mais le DS 7 commence à accuser le poids des années et ses ventes sont donc logiquement en perte de vitesse. En 2025, ses immatriculations ont en effet reculé de 28,5 % sur le marché français, pour s’établir à seulement 4 749 unités. Il ne représente ainsi aujourd’hui plus qu’un tiers des livraisons du constructeur.

Le moment est donc venu pour DS Automobiles de renouveler son modèle phare. Quinze mois plus tard, la promesse est bel et bien tenue. La marque premium française vient en effet de lever le voile sur sa troisième et dernière nouveauté, le N° 7, remplaçant du DS 7 actuel.

Et l’enjeu autour de cette nouvelle génération du SUV est de taille. Non seulement parce qu’il s’agit du modèle le plus vendu par DS, et que renouveler un best-seller n’a rien d’un exercice facile. Mais surtout car la marque traverse une période commerciale difficile, marquée par un net recul de ses volumes en 2025, aussi bien en France (-20,8 %) qu’en Europe (-23 %). Dans ce contexte, le DS N° 7 apparaît comme la carte de la dernière chance pour remettre la marque sur de bons rails.

Nouvelle identité visuelle

À l’instar des N° 8 et N° 4, la deuxième génération du DS N° 7 évolue en profondeur et adopte la nouvelle identité visuelle de la marque tricolore. Celle-ci se traduit notamment par l’intégration à l’avant d’une nouvelle signature lumineuse, qui combine des feux en forme de V à une calandre éclairée.

Les évolutions sont également visibles de profil. La silhouette se veut en effet plus dynamique, grâce à une ligne de toit plus courbée, qui se prolonge par un spoiler coiffant le volet. Inspirée du concept DS Aero Sport Lounge, cette courbure contribue à l’aérodynamique du modèle, dont le Cx est de 0,26.

À l’arrière, la nouvelle génération du N° 7 se distingue par des optiques triangulaires particulièrement imposantes. Comme sur les N° 8 et N° 4, le logo de la marque laisse désormais place à un "DS Automobiles" écrit en toutes lettres, situé juste au-dessus du nom du modèle.

Côté dimensions, le nouveau DS N° 7 conserve sa largeur de 1,90 m et sa hauteur de 1,63 m. En revanche, sa longueur passe désormais à 4,66 m, soit 7 cm de plus que son prédécesseur, rapprochant ainsi le modèle du segment supérieur. Cet écart correspond essentiellement à un allongement de 5 cm au niveau de l’empattement, qui atteint 2,79 m, au bénéfice de l’espace offert aux passagers.

Un habitacle premium

À bord, le nouveau N° 7 confirme son positionnement premium. Le SUV propose en effet un intérieur raffiné, faisant appel à des matériaux de bonne facture pour habiller, entre autres, les sièges, la planche de bord, ou encore la console centrale. Il hérite également du nouveau volant en forme de X, nouvelle signature de la marque, déjà visible sur N° 8.

Dans l’habitacle, la technologie est bel et bien visible mais de façon discrète. Le DS N° 7 est en effet doté d’un combiné d’instruments numérique de 10 pouces et d’un écran central tactile de 16 pouces, tous deux subtilement intégrés dans la planche de bord. Un détail qui a son importance à l’heure où de nombreux constructeurs privilégient de larges dalles simplement posées en surplomb.

L’habitabilité pour les passagers s’annonce par ailleurs tout à fait correcte pour un véhicule de ce segment. L’empattement allongé profite directement aux places arrière, tandis que le volume de coffre peut atteindre jusqu’à 560 l selon la motorisation et l’équipement audio choisis. Enfin, par rapport au DS 7 actuel, les portes arrière ont été allongées pour augmenter de 30 % la surface des vitres latérales, tandis que le toit panoramique (en option) est agrandi de 40 %, renforçant de fait la sensation d’espace à bord.

Exit le diesel, bonjour l’électrique

Si le DS 7 actuel était jusqu’alors proposé avec des motorisations diesel ou hybride rechargeable, la deuxième génération du SUV ne proposera à son lancement aucune de ces deux énergies. Reposant sur la plateforme multi-énergie STLA Medium du groupe Stellantis, le N° 7 sera d’abord disponible dans une version hybride de 145 ch. Celle-ci associe un moteur essence trois cylindres turbo de 1,2 l à une machine électrique de 28 ch, et une boîte de vitesses automatique à double embrayage à six rapports.

Pour cette motorisation, la marque avance une consommation autour de 5,4 l/100 km et des émissions de CO2 comprises entre 121 et 127 g/km. En usage urbain ou péri-urbain, le système hybride permet de rouler jusqu’à 50 % du temps en mode tout électrique. Une version hybride rechargeable pourrait aussi venir compléter la gamme du N° 7 ultérieurement.

Mais cette deuxième génération du C-SUV marque surtout l’arrivée, pour la première fois, de motorisations 100 % électriques. La première de 230 ch, disponible uniquement en traction, est dotée d’une batterie de 73,7 kWh, garantissant au modèle jusqu’à 543 km d’autonomie en cycle mixte WLTP.

La seconde de 245 ch, également en traction, offre quant à elle un rayon d’action accru grâce à une batterie plus généreuse de 97,2 kWh. Ici, le DS N° 7 peut parcourir jusqu’à 740 km entre deux recharges. Enfin, la version de 350 ch en transmission intégrale hérite aussi de la grosse batterie de 97,2 kWh, mais son autonomie est abaissée à 679 km en WLTP.

Côté recharge, DS annonce que son N° 7 électrique peut passer de 20 à 80 % de charge batterie en 27 minutes (31 minutes pour la batterie de 73,7 kWh), avec une puissance de 160 kW. La récupération d’énergie peut également s’effectuer par un freinage régénératif à trois niveaux, ajustable via des palettes situées derrière le volant. Il est complété par la fonction One-Pedal qui permet de maximiser la récupération d’énergie en relâchant la pression sur la pédale d’accélérateur.

Le DS N° 7 est ouvert à la commande à compter du 17 mars 2026 dans une première version Étoile Business E-Tense 230 ch Standard Range à partir de 64 200 euros. A noter également qu'une version Business sera proposée aux professionnels et bénéficiera, dans sa version électrique, de l'écoscore. Les premières livraisons interviendront au mois d’octobre prochain.