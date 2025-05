DS accélère son offensive produit avec N°4

Le constructeur tricolore offre un restylage à sa berline compacte, qui prend désormais le nom de N°4. Elle adopte donc la nouvelle identité visuelle de DS, déjà aperçue sur N°8, et sera proposée, pour la première fois, en motorisation 100 % électrique, avec une autonomie de 450 km.

Disponible en deux niveaux de finition, Pallas et Étoile, la DS N°4 devrait arriver dans les concessions françaises en octobre 2025. ©DS

Lancée en 2021, la deuxième génération de la DS 4 fait peau neuve. Un restylage de mi-vie qui devrait lui permettre de renouer avec les volumes, puisque la berline compacte du constructeur premium a vu ses immatriculations chuter de 31,9 % l’an dernier, à 6 049 unités.

Signe de renouveau, cette nouvelle mouture en profite donc pour adopter la nouvelle nomenclature de la marque, prenant le nom de DS N°4. Mais la principale nouveauté de ce restylage se situe au niveau des motorisations. Car pour la première fois, la DS N°4 se déclinera en une version E-Tense 100 % électrique.

L’ambition de DS est grande pour sa berline compacte car le constructeur du groupe Stellantis souhaite en faire la référence du segment C premium. D’autant que la N°4 pourra compter sur un argument de taille puisque cette rivale des Audi A3, Mercedes-Benz Classe A et BMW Serie 1 est en effet la seule à proposer une offre multi-énergies.

Nouvelle identité visuelle

Côté design, la DS N°4 évolue en profondeur et adopte la nouvelle identité de la marque tricolore. Cette version restylée apparait donc avec une face avant entièrement redessinée et plus horizontale. Celle-ci intègre une nouvelle calandre noire, très élargie, qui accueille une signature lumineuse distinctive directement inspirée de la dernière création de DS, la N°8.

Moins sophistiqué que sur la grande berline, le faisceau lumineux s’étire néanmoins depuis les extrémités du bouclier pour converger par segments vers le logo DS illuminé, situé au centre. Cette nouvelle face avant avec sa signature lumineuse traversante s'appliquera par ailleurs sur toute la gamme, quel que soit le moteur ou le niveau de finition.

Au niveau des dimensions, la DS N°4 affiche une longueur de 4,40 m, pour une largeur de 1,87 m et une hauteur de 1,47 m. L’empattement reste inchangé à 2,67 m. De série, toutes les versions sont équipées de jantes de 19 pouces, tandis qu’une proposition exclusive de monte en 20 pouces est disponible en option sur la déclinaison hybride rechargeable. Cependant, contrairement à N°8, la peinture bi-ton se limitera à la cabine et n’empiétera donc pas sur la calandre.

Les changements sont en revanche moins nombreux sur la face arrière. Les feux abandonnent tout de même le chrome, pour intégrer dorénavant un nouveau masque "Dark Chrome", donnant une impression de fumé. Ces feux sont reliés par un bandeau sombre à la finition noir brillant, tandis que jusqu’au-dessus du nom du modèle, le logo de la marque laisse désormais place à un « DS Automobiles » écrit en toutes lettres, comme sur N°8.

Un intérieur raffiné

En ce qui concerne l’intérieur de cette version restylée, DS ne déroge pas à ce qu’elle a l’habitude de nous proposer, à savoir un intérieur raffiné mettant à l'honneur l’élégance à la française. L’habitacle se pare en effet de tissus et toiles de qualité en entrée de gamme mais aussi d’alcantara pour la finition la plus élevée, qui s’étend généreusement sur la planche de bord, les contre-portes et la console centrale.

Face au conducteur, on retrouve un nouveau combiné d’instrument numérique haute définition de 10,25 pouces, s’inspirant des graphismes de N°8. Celui-ci peut également être complété en option par un affichage tête haute qui projette les informations de conduite essentielles directement dans le champ de vision du conducteur. Au centre de la planche de bord, un second écran tactile de 10 pouces permet quant à lui de naviguer dans le système d’info-divertissement.

À l’arrière, chaque passager bénéficie d’un rayon au genou et d’une garde au toit confortables compte tenu du gabarit de la voiture. Enfin si N°4 offre de nombreux espaces de rangement à l’intérieur de l’habitacle, son volume de coffre oscille de son côté entre 360 l pour la version hybride rechargeable et 430 l pour la version micro-hybride. Sur la motorisation 100 % électrique, la capacité de chargement est de 390 l.

Arrivée d’une version 100 % électrique

Côté motorisations, la grande nouveauté de ce restylage est l’arrivée d’une version 100 % électrique. La DS N°4 devient ainsi la seule berline du segment premium à proposer une gamme multi-énergies, avec en plus les offres micro-hybride et hybride rechargeable.

La version E-Tense 100 % électrique affiche une autonomie de 450 km en cycle mixte WLTP, pour une puissance de 213 ch et un couple de 343 Nm. Elle sera équipée d’une batterie NMC d’une capacité nette de 58,3 kWh, pouvant se recharger de 20 à 80 % en environ 30 minutes. Mais la spécificité de cette motorisation électrique se situe au niveau de la garde au sol, abaissée de 10 mm, pour des questions d’aérodynamisme.

Si la berline compacte est toujours disponible en version hybride rechargeable, la N°4 restylée voit en revanche son autonomie électrique progresser de 30 %, à 81 km, grâce à une augmentation de 18 % de la capacité de la batterie (14,6 kWh). Le groupe motopropulseur associe donc un moteur à essence quatre cylindres turbo de 180 ch et un moteur électrique de 110 ch, soit une puissance combinée de 225 ch et un couple de 360 Nm.

Enfin, pour ce qui est de la motorisation micro-hybride, celle-ci associe un moteur à essence trois cylindres turbo de 1,2 litre à une machine électrique de 21 kW (28 ch). La puissance cumulée atteint 145 ch, avec un couple de 230 Nm. Disponible en deux niveaux de finition, Pallas et Étoile, la N°4 devrait arriver dans les concessions françaises en octobre 2025.