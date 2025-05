Le DS N° 8 devient la nouvelle voiture présidentielle

À l’occasion des commémorations de l'armistice du 8 mai 1945, le chef de l’État, Emmanuel Macron, s’est vu remettre un tout nouveau véhicule : le DS N° 8 Présidentiel. Il devient ainsi le premier président de la République au monde à rouler en voiture officielle 100 % électrique.

Le DS N° 8 Présidentiel devient la nouvelle voiture officielle du président de la République, Emmanuel Macron. ©DS

DS et la présidence de la République française, c’est toute une tradition ! Car, depuis la proclamation de la Ve République, les véhicules du constructeur tricolore ont été utilisés par sept des huit présidents. Depuis novembre 2021, l’actuel chef de l’État, Emmanuel Macron, roule par ailleurs en DS 7 Élysée, une version rallongée et blindée du SUV hybride rechargeable de 300 ch.

Mais à l’occasion des commémorations du 8 mai 1945, la marque DS a décidé de mettre à disposition d’Emmanuel Macron sa toute nouvelle berline 100 % électrique dans une configuration unique : le DS N° 8 Présidentiel. Un moyen pour le constructeur français de promouvoir son nouveau porte-étendard, dont la version de série sera commercialisée en septembre 2025.

"Le 8 est à l’honneur : DS N°8 Présidentiel, le jour des 80 ans de l’armistice du 8 Mai 1945, poursuit la lignée des DS d’exception plébiscités par la présidence de la République depuis près de 70 ans. À l’instar de la cérémonie d’ouverture des JO 2024 connectant racines et prospective, avec notamment 750 km d’autonomie électrique, N° 8 Présidentiel se révèle en amont de son lancement en mêlant artisanat d’exception et esprit d’avant-garde, toujours dans une logique d’excellence", a réagi Xavier Peugeot, directeur général de DS Automobiles.

Une création unique

Cette version "présidentielle" du DS N° 8 a donc été modifiée sous plusieurs aspects par les ingénieurs et les équipes créatives de la marque. À l’instar du DS 7 Élysée, elle arbore une teinte bleu saphir, unique pour ce modèle et complétée par des custodes peintes en noir.

Sa calandre éclairée arbore quant à elle le bleu-blanc-rouge de la République française. Autres points de détails extérieurs, des badges spécifiques aux couleurs de la France signent également l’avant et l’arrière de la voiture ainsi que la mise en place de porte-fanions aux extrémités du bouclier avant.

Cette création unique axée sur le savoir-faire et la technologie a par ailleurs été réalisée avec le concours de plusieurs artisans et partenaires français. Ainsi, le fabricant breton de véhicules blindés, Centigon, s’est logiquement occupé du blindage de la voiture, quand l’entreprise de tissage et d’édition d’étoffes, Métaphores, s’est chargée d’habiller son intérieur avec des panneaux de satin.