Porsche dans le dur au premier semestre 2026

À l'image de sa maison mère, le groupe Volkswagen, Porsche a dévoilé un bilan commercial peu flatteur pour le premier semestre 2026.

En effet, les livraisons sont en baisse de 16 %, avec 122 306 unités, contre 146 391 un an plus tôt. Pour expliquer ses chiffres, le constructeur met en avant l'arrêt de la production du 718 thermiques ou encore la non-disponibilité durant quelques mois de la Panamera en Chine.

Car effectivement le problème de Porsche semble bien se situer en Chine. Les livraisons y ont plongé de 32 %, pour se limiter à 14 501 modèles. Cela étant l'Amérique du Nord, premier marché de la marque, n'a pas non plus enregistré un bon semestre.

Avec 37 712 livraisons en Amérique du Nord, la baisse est de 13 %. Le total était de 43 577 un an plus tôt. L'Europe (hors Allemagne) est également mal orientée avec -14 %, à 30 278 unités. La marque limite la casse dans son pays avec 14 938 unités (-6 %).

Porsche affirme toutefois être en ligne avec ses prévisions par la voix de son responsable des ventes, Matthias Becker.

Au chapitre produits, le Cayenne demeure la meilleure vente du constructeur avec 38 141 unités, en baisse de 9 %. Le Macan arrive ensuite avec 35 315 unités, un chiffre en baisse de 22 %. La variante électrique totalise 15 620 unités alors que le thermique, dont la production ira jusqu'à fin juillet 2026, enregistre encore 19 695 unités hors d'Europe.

Le constructeur commente ce repli du Macan : "Parmi les principaux facteurs à l’origine de cette évolution figure la montée en puissance de l’électromobilité, plus lente que prévu, les excellents résultats de l’année dernière et la fin des incitations fiscales en faveur des véhicules électriques et hybrides aux États-Unis."

Enfin, la Panamera, avec 9 308 exemplaires, plonge de 38 % alors que la Taycan plafonne à 6 219 unités, en chute de 25 %. Les 718 Boxster et Cayman se limitent à 2 789 exemplaires (-73 %).

Finalement, le seul modèle dont les ventes progressent est la 911. En effet, l'emblématique modèle, que l'on pensait condamné avec l'électrification galopante, affiche des livraisons en hausse de 19 %, à 30 534 unités.

Porsche digère assez mal son virage électrique. Le constructeur a d'ailleurs annoncé remettre des investissements sur le thermique, mais il va falloir que les résultats soient rapidement visibles dans les showrooms.

"À l’automne, nous présenterons davantage de détails sur notre Stratégie 2035 dans le cadre de notre Capital Markets Day", a indiqué Matthias Becker.