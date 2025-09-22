Porsche freine sur l’électrique au profit des véhicules thermiques et hybrides

Face à une demande jugée trop faible, Porsche annonce repousser la sortie de certains de ses modèles électriques. La marque allemande, filiale du groupe Volkswagen, souhaite en effet se concentrer sur le lancement de véhicules thermiques et hybrides. Un changement stratégique non sans conséquences pour sa maison mère.

La nouvelle série de SUV de Porsche, initialement prévue 100 % électrique, sera finalement lancée dans un premier temps avec moteur thermique et hybride rechargeable. ©Porsche

Porsche freine sur l’électrique. Le constructeur allemand, propriété à 75,4 % du groupe Volkswagen, a en effet décidé de repousser la sortie de certains de ses futurs véhicules électriques, préférant se concentrer sur le lancement de nouveaux modèles emblématiques à moteurs thermiques et hybrides.

La faible demande des modèles à batterie en est la raison principale, mais la mise en place des nouveaux droits de douane américains et la chute des ventes de Porsche en Chine ont également participé à ce revirement stratégique. Les modèles thermiques resteront donc disponibles au catalogue plus longtemps que prévu, à l’image des Panamera et Cayenne, qui seront proposés en version thermique et hybride rechargeable jusque "dans la prochaine décennie".

En parallèle, la mise sur le marché de certains modèles 100 % électriques arrivera à une date ultérieure, tandis que la nouvelle plateforme annoncée pour la prochaine décennie est "reprogrammée". La nouvelle série de SUV, initialement prévue 100 % électrique, sera finalement lancée dans un premier temps en thermique et hybride rechargeable.

"Nous réorientons Porsche dans son ensemble pour répondre aux nouvelles réalités du marché et aux attentes des clients", a déclaré Oliver Blume, à la fois président du directoire de Volkswagen et de Porsche, dans un communiqué. Avant de poursuivre : "Il s'agit de la réponse de l'entreprise à la croissance nettement plus lente de la demande de véhicules électriques à batterie."

Les bénéfices du groupe Volkswagen impactés

Face à ce changement stratégique, le groupe Volkswagen, société mère de Porsche, a été contraint de revoir à la baisse ses prévisions pour 2025. Ce ralentissement sur l’électrique devrait en effet impacter à hauteur de 5,1 milliards d'euros le résultat opérationnel de Volkswagen, ramenant la marge opérationnelle des ventes à 2 à 3 %, contre 4 à 5 % auparavant.

Porsche anticipe en parallèle des charges exceptionnelles de 3,1 milliards d'euros pour 2025, liées à sa réorientation stratégique, comprenant des ajustements de produits, sa réorganisation et son activité de batteries.

La marge opérationnelle ne devrait pas dépasser 2 %, contre une fourchette initialement prévue entre 5 à 7 % pour 2025, et le bénéfice d’exploitation devrait quant à lui être réduit jusqu’à 1,8 milliard d’euros. C’est la quatrième fois que Porsche abaisse ses prévisions cette année.

Tous deux engagés dans un plan de restructuration, Volkswagen et sa filiale Porsche cherchent à réduire leurs coûts et à restaurer leurs marges, après une chute spectaculaire de leur rentabilité ces derniers mois. Au deuxième trimestre 2025, Porsche a accusé une baisse de 67 % de son résultat opérationnel sur un an.

La marque de voitures de luxe prévoit donc de supprimer 1 900 emplois, soit 15 % de ses effectifs. Premier constructeur automobile européen, Volkswagen, prépare de son côté la suppression de 35 000 postes en Allemagne.