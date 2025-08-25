Batteries : Porsche ne fabriquera plus de cellules

Le constructeur allemand vient d'annoncer que sa filiale Cellforce, spécialisée dans la fabrication de cellules de batterie, stoppait cette activité pour seulement se concentrer sur la R&D. 200 des 286 emplois seraient supprimés. La faiblesse du marché des électriques est mise en cause.

Cellforce, la filiale dédiée aux batteries de Porsche, ne va plus produire de cellules et seulement faire de la R&D. ©Porsche

L'éclosion d'une filière de la batterie en Europe n'est pas simple. En effet, Porsche avait créé sa filiale dédiée aux batteries en 2021, Cellforce, et la présentait comme une "pièce maîtresse" de la transition vers l'électrique.

Malheureusement, l'aventure de Cellforce est terminée. Le constructeur a en effet annoncé, le 25 août 2025, un "réalignement" de ses activités batteries.

L'information avait fuité dans la presse allemande la semaine dernière et Kai Lamparter, représentant local du syndicat IG Metall, faisait état du licenciement de 200 des 286 salariés qui sont installés dans l'unique site de Kirchentellinsfurt, en Allemagne.

Le syndicaliste avait affirmé à l'AFP avoir été informé d'une annonce de licenciement collectif déposée auprès de l'agence pour l'emploi de Reutlingen.

Ce dernier avait demandé à Porsche d'attendre la mi-septembre pour négocier un accord collectif avec le comité d'entreprise, créé début août 2025, plutôt que "de faire face à 200 cas judiciaires individuels".

L'avenir de Cellforce posait déjà question en avril dernier lorsque Porsche avait prévenu que les projets d'expansion seraient annulés. Le constructeur évoquait avoir enregistré des "coûts exceptionnels supplémentaires" au premier semestre 2025, notamment liés à l'amortissement des installations de production pour 295 millions d'euros.

Ce lundi 25 août 2025, Michael Steiner, membre du directoire en charge de la R&D chez Porsche, a été encore plus clair : "Malheureusement, le marché mondial des véhicules électriques n'a pas évolué comme prévu (…) Le groupe Cellforce a développé avec succès des cellules hautes performances et mis en place une production pilote. Cependant, en raison d'un manque de volumes à l'échelle mondiale, il n'est pas possible d'adapter sa propre production aux coûts prévus. Par conséquent, le groupe Cellforce devrait se concentrer à l'avenir sur la recherche et le développement."

L'usine inaugurée en 2022 devait produire annuellement 1GWh de cellules hautes performances mais "à l'heure actuelle, ce n'est pas réaliste", a ajouté dans un communiqué Michael Steiner.

Selon le journal allemand Handelsblatt, Porsche mise désormais sur des fournisseurs externes, comme le chinois CATL ou le sud-coréen LG, dans le domaine des batteries.

VW, Audi, Porsche…

Le cas Cellforce témoigne à nouveau des difficultés que connaissent les constructeurs allemands à l'heure de la transition vers l'électrique.

La marque avait déjà annoncé 1 900 suppressions de postes en février 2025 et un plan d'économies est encore en préparation. Audi, la marque premium du groupe VW, n'y a pas échappé et a annoncé en mars 2025 la suppression de 7 500 postes d'ici 2029.

Plus largement, le groupe Volkswagen, la maison mère de Porsche et d'Audi notamment, réduit les coûts et tente de retrouver plus de compétitivité. Il a d'ailleurs annoncé la suppression de 35 000 emplois dans les années à venir, mais sans départs contraints. (avec AFP)