Geotab ajoute les véhicules de Polestar à son réseau de télématique OEM

Le télématicien canadien annonce la signature d’un partenariat avec Polestar. Les gestionnaires de flotte peuvent désormais accéder directement aux données des véhicules de la marque sino-suédoise dans MyGeotab, et ce, sans la pose d’un boîtier supplémentaire.

Les clients de Geotab auront désormais accès aux données OEM issues des véhicules de Polestar. ©Geotab

Le portefeuille des marques de Geotab s’enrichit encore. Après, entre autres, Stellantis, Renault, Volkswagen, Toyota, Volvo ou encore plus récemment Tesla et Hyundai, le leader mondial de la télématique annonce la signature d’un partenariat avec Polestar pour la remontée des données constructeur.

Cette association permet au télématicien canadien d’intégrer et de centraliser directement dans sa plateforme MyGeotab les flux de données connectés OEM de l’ensemble des modèles Polestar. Autrement dit, les clients de Geotab auront désormais un accès direct aux data transmises par les boîtiers de première monte intégrés aux véhicules de la marque lors de leur construction.

Polestar Fleet Telematics pour piloter les véhicules

Développée en collaboration avec Geotab et d’autres fournisseurs de services télématiques, Polestar Fleet Telematics s’intègre donc désormais directement à MyGeotab. Cette évolution permet ainsi aux gestionnaires de flotte de piloter les véhicules Polestar aux côtés de tous les autres modèles, quelle que soit leur marque, au sein d’une seule et même plateforme unifiée.

"Les gestionnaires de flottes mixtes, composées de véhicules électriques et thermiques, n’ont plus besoin d’outils ou d’équipements distincts. Les données Polestar sont directement intégrées à MyGeotab, aux côtés de celles des autres véhicules, offrant une visibilité complète de la flotte. Ils peuvent ainsi améliorer leur efficacité opérationnelle, garantir la sécurité de la flotte et piloter leur transition vers l’électrique en toute confiance", explique Christoph Ludewig, vice-président OEM Global chez Geotab.

Grâce à Polestar Fleet Telematics, les gestionnaires de flotte bénéficient d’un accès en quasi-temps réel à un ensemble complet de données, incluant l’état de la batterie des véhicules électriques et de la recharge, la localisation, les informations sur les pneus, sur la sécurité du véhicule, ou encore les alertes de maintenance.

Les gestionnaires de flottes pourront donc affiner leurs stratégies de recharge et optimiser l’utilisation de leurs véhicules. Les data remontées par l’odomètre offriront en effet une meilleure planification de la maintenance et un meilleur suivi de l’état du véhicule, et surtout de sa batterie.

"Polestar Fleet Telematics associe durabilité et intelligence, et s’intègre directement à Geotab pour mettre ses capacités à disposition des plateformes utilisées par les gestionnaires de flotte. L’accès continu aux données permet d’optimiser la gestion des flottes, au quotidien comme sur le long terme. Grâce à la connectivité embarquée des véhicules Polestar, les gestionnaires peuvent prendre des décisions plus éclairées et fondées sur la donnée, sans ajouter de matériel ni complexifier leurs opérations", déclare Emma Knapp, responsable des grands comptes mondiaux chez Polestar.