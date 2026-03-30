Geotab s’associe à Hyundai pour la remontée des données constructeur

Le télématicien canadien Geotab annonce la signature d’un partenariat avec Hyundai. Toutes les données issues des véhicules du constructeur sud-coréen seront donc dorénavant directement remontées sur la plateforme MyGeotab, et ce, sans la pose d’un boîtier supplémentaire.

Les clients de Geotab auront désormais accès aux données OEM issues des véhicules de Hyundai. ©Geotab

Le portefeuille des marques de Geotab s’enrichit encore. Après, entre autres, Stellantis, Renault, Volkswagen, Toyota, Volvo ou encore plus récemment Tesla, le leader mondial de la télématique annonce la signature d’un partenariat avec Hyundai pour la remontée des données constructeur.

Cette association permet au télématicien canadien d’intégrer et de centraliser directement dans sa plateforme MyGeotab les flux de données connectés OEM de Hyundai en Europe. Autrement dit, les clients de Geotab auront désormais un accès direct aux datas transmises par les boîtiers de première monte intégrés aux véhicules de la marque lors de leur construction, et ce, qu’ils soient thermiques ou 100 % électriques.

L’activation peut alors se faire à distance et sans contact avec le véhicule. Une approche qui permet surtout de supprimer les coûts liés à l’achat et à l’installation d’équipements de seconde monte. "L'arrivée de Hyundai au sein de notre réseau de partenaires OEM étend la gamme de constructeurs que les gestionnaires de flottes européens peuvent gérer via une plateforme unique", a déclaré Christophe Ludewig, vice-président OEM pour la région EMEA chez Geotab.

Qui poursuit : "Notre partenariat avec Hyundai offre à nos clients un accès instantané aux données de haute qualité des véhicules, regroupant à la fois des indicateurs de sécurité précis et des informations essentielles sur les batteries. En supprimant les obstacles liés à l'installation de matériel, nous aidons les flottes à améliorer leur efficacité opérationnelle et leur sécurité tout en simplifiant la transition vers un avenir électrifié."

Un suivi précis des données des véhicules

Les flottes équipées de véhicules Hyundai disposeront donc d’un suivi précis des données comme la surveillance de l’état du moteur, notamment de la pression d’huile, de la température du liquide de refroidissement ou encore de l’état du filtre à particules diesel. Un moyen d’éviter des pannes coûteuses.

Pour ce qui est de l’électrique, les gestionnaires de flottes pourront également affiner leurs stratégies de recharge et optimiser l’utilisation de leurs véhicules. Les datas remontées par l’odomètre offriront en effet une meilleure planification de la maintenance et un meilleur suivi de l’état du véhicule, et surtout de sa batterie.

Les données relatives à la ceinture de sécurité, à la vitesse du véhicule, à l’accélération, aux freinages brusques et aux virages serrés permettront également aux gestionnaires de flotte d’analyser le comportement de leurs conducteurs et donc de promouvoir une conduite plus sûre. Enfin, les trajets pourront être optimisés grâce à la géolocalisation, avec notamment une transmission d’une position GPS toutes les dix secondes pour les véhicules les plus récents.

"Notre collaboration avec Geotab offre aux flottes Hyundai une expérience télématique fluide et sans matériel, qui transforme les données et la connectivité d'origine en valeur ajoutée concrète. De la position GPS toutes les dix secondes à la maintenance prédictive, en passant par des analyses approfondies sur les véhicules électriques, les gestionnaires de flotte bénéficient d'une vision plus claire, plus rapide et plus exploitable de leurs véhicules – le tout activé à distance et prêt à être déployé à grande échelle", a ajouté Marcus Welz, directeur général de Hyundai Connected Mobility.