Geotab et Vitality récompensent les bons conducteurs

Le télématicien canadien Geotab s’associe à Vitality, spécialiste des sciences comportementales, pour déployer Geotab Vitality. Cette solution inédite en Europe vise à améliorer la sécurité routière, en récompensant les bons comportements de conduite.

95 % des accidents de la route sont liés au facteur humain, tandis que leur coût atteint 280 milliards d’euros rien qu'en Europe. ©AdobeStock-Song_about_summer

Geotab, l’un des principaux acteurs de la télématique à l’international, et Vitality, société spécialisée dans les sciences comportementales, s’associent pour améliorer la sécurité routière. Les deux entreprises annoncent en effet le lancement de la version bêta de Geotab Vitality dans toute l’Europe, une solution innovante dont l'objectif est de récompenser les automobilistes ayant un comportement de conduite exemplaire.

L’enjeu ? Réduire les accidents, baisser les coûts pour les flottes et améliorer le bien-être des conducteurs. Le programme, déjà lancé en Amérique du Nord en février 2025, s’appuie sur les données de conduite issues du vaste réseau Geotab, composé de plus de 4,7 millions de véhicules, et sur l’expertise comportementale de Vitality, connue pour son programme d’assurance Vitality Drive, qui a permis de réduire de 55 % les sinistres chez ses adhérents.

"Dans le contexte actuel, les conducteurs sont confrontés à des contraintes de plus en plus fortes, qu'il s'agisse des embouteillages, des mauvaises habitudes de conduite ou des horaires exigeants. […] Geotab Vitality apporte un réel avantage pour les conducteurs, qui peuvent désormais accéder à des informations et des récompenses personnalisées ; mais aussi pour les flottes, qui peuvent mettre en œuvre une culture de la reconnaissance afin de fidéliser et de récompenser leurs conducteurs les plus performants", déclare Edward Kulperger, senior vice president EMEA chez Geotab.

Arrêter de pénaliser les mauvaises habitudes de conduite

Alors que 95 % des accidents de la route sont liés au facteur humain et que leur coût en Europe atteint 280 milliards d’euros, Geotab Vitality souhaite donc remettre en question le modèle traditionnel de l'industrie qui consiste à pénaliser les mauvaises habitudes de conduite. Contrairement aux principes historiques, cette solution mise sur le coaching et adopte une approche positive, incitant les conducteurs à améliorer leurs comportements grâce à des récompenses.

Geotab Vitality attribue alors un score de risque à chaque conducteur et le récompense en fonction de ses performances. Les points gagnés peuvent être échangés contre des produits via un "centre de récompenses" intégré à l’application MyGeotab. Dans le courant de l'année 2025, Geotab Vitality devrait être étendu à Geotab Drive, offrant ainsi une solution de sécurité complète pour les flottes.

"Ce n'est que la première étape", poursuit Edward Kulperger. "La force combinée de Geotab et de Vitality nous permet de devancer le marché en matière de sécurité en améliorant le comportement des conducteurs grâce à des stratégies de coaching positives et basées sur des données. Nous sommes impatients d'aller plus loin avec Vitality pour étendre notre collaboration à des innovations en matière de durabilité, de performance et de maintenance."