Segment D : un marché largement dominé par les allemands

Les best-sellers

BMW i4 : Restylée au printemps 2024, la BMW i4 a bénéficié de quelques évolutions techniques. Si la capacité brute des batteries reste inchangée, 70 ou 84 kWh, son autonomie a, quant à elle, été améliorée pour grimper à 613 km au maximum (+12 km). Ses tarifs ont également augmenté pour commencer à 57 850 euros. La berline bavaroise existe aussi dans une déclinaison thermique, la Série 4 Gran Coupé, dont les prix démarrent à 56 450 euros en essence et à 61 950 euros en diesel. Pour les versions coupée et cabriolet, il faudra débourser respectivement un minimum de 56 450 et 64 650 euros.

Tesla Model 3 : Depuis le début de l’année 2026, Tesla propose une version plus abordable de sa Model 3. Commercialisée en France à partir de 36 990 euros, elle est ainsi devenue le modèle le moins cher jamais vendu par la marque. Ici, le rayon d’action est abaissé à 534 km puisque cette version d’entrée de gamme embarque une batterie plus petite, d’une capacité de 69,5 kWh, contre 75 kWh pour la déclinaison dite "Premium". Cette dernière affiche une autonomie allant jusqu’à 750 km (WLTP) en propulsion ou 660 km en transmission intégrale. Pour ces versions, le ticket d’entrée est respectivement fixé à 45 990 et 50 990 euros.

Les outsiders

DS N°8 : Commercialisé depuis septembre 2025, le DS N°8 est disponible avec deux tailles de batterie. La version d’entrée de gamme, équipée d’un accu de 73,7 kWh et d’un moteur de 230 ch, atteint les 550 km d’autonomie, tandis que la puissante déclinaison de 350 ch à transmission intégrale, disposant d’un accu de 97,2 kWh, assure 688 km. Dans sa mouture Long Range deux roues motrices, dotée d’un moteur de 245 ch et de la plus grosse batterie, la voiture affiche une autonomie record de 750 km. Le fleuron de DS est facturé de 59 200 à 80 300 euros.

Volkswagen ID.7 : La Volkswagen ID.7 et sa déclinaison break Tourer sont commercialisées en France depuis 2024. Elles existent avec deux moteurs au choix de 204 ou 286 ch et trois tailles d’accu de 59, 77 ou 86 kWh, pour une autonomie maximale de 703 km en cycle mixte WLTP (jusqu’à 474 km avec la petite batterie et 599 km avec la moyenne). Les tarifs de la berline débutent à 53 000 euros dans sa version équipée de la petite batterie, tandis que la déclinaison break s’affiche à partir de 53 700 euros. Le ticket d’entrée du modèle à grande autonomie grimpe à 62 690 euros.

Les nouveautés

Mercedes-Benz Classe C EQ : En 2026, la Mercedes‑Benz Classe C se décline pour la première fois en une version 100 % électrique, qui viendra épauler l’actuelle Classe C thermique. Cette nouvelle mouture à batterie repose sur la nouvelle plateforme MB.EA du constructeur allemand, faisant appel à une architecture SDV et à la technologie 800 V. À son lancement, prévu d’ici à la fin de l’année 2026, la berline sera commercialisée dans sa version la plus sportive, la 400 4MATIC. Cette dernière, en transmission intégrale, développe une puissance maximale de 489 ch et embarque une batterie de 94,5 kWh de capacité nette, lui permettant de réaliser jusqu’à 760 km entre deux recharges. Les prix de la Classe C électrique n’ont, pour l’heure, pas encore été communiqués. Pour ce qui est de l’actuelle Classe C thermique, elle sera, quant à elle, restylée en 2026.

BMW i3 : Attendue à l’automne 2026, la BMW i3 s’annonce très prometteuse. La berline 100 % électrique sera, à son lancement, commercialisée dans sa version la plus vitaminée, la 50 xDrive, dotée de quatre roues motrices. Elle développe une puissance maximale de 469 ch et un couple de 645 Nm. Mais BMW, avec sa nouvelle i3, frappe fort en termes d’autonomie puisqu’elle affiche un rayon d’action pouvant atteindre 900 km, grâce à une batterie de 108,7 kWh de capacité nette. Idem pour la recharge, le constructeur bavarois communiquant sur la possibilité de récupérer jusqu’à 400 km d’autonomie en seulement 10 min, via un chargeur de 400 kW. Pour l’instant, ses tarifs ne sont pas encore connus.

Zeekr 7GT : Zeekr, membre du groupe Geely, a commencé ses opérations en France le 2 avril 2026. La marque premium électrique chinoise arrive avec quatre modèles, dont la Zeekr 7GT, une berline sportive 100 % électrique du segment D, à l’allure de break. L’offre débute à 45 990 euros avec une puissance de 421 ch et une batterie de 75 kWh, lui permettant de réaliser jusqu’à 519 km (WLTP). Pour les versions grande autonomie équipées d’une batterie de 100 kWh, les tarifs oscillent entre 50 990 et 57 490 euros. Avec le gros accu, la Zeekr 7GT est capable de parcourir jusqu’à 655 km en propulsion ou 558 km en transmission intégrale.