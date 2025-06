Essai DS N° 8 : 750 km d’autonomie pour relancer le premium à la française

Après plusieurs années sans lancement majeur, DS Automobiles revient sur le devant de la scène avec le N° 8, une grande berline électrique aux ambitions affirmées. Autonomie record et confort haut de gamme, ce modèle du segment D est le fer de lance de la marque pour retrouver des couleurs.

La N°8 se présente comme le vaisseau amiral de la gamme de DS Automobiles. ©DS Automobiles

Si l’on met de côté le restylage du DS7 qui date de 2022, le lancement d’un nouveau produit chez DS Automobiles remontait à 2021. Il s’agissait de celui de la DS4. Autant dire que, dans le monde de l’automobile, et surtout par rapport à la concurrence allemande, c’était il y a une éternité. Le N° 8, qui inaugure le nouveau patronyme des modèles à venir de la marque, se présente comme la première salve d’une gamme ambitieuse. Elle intégrera deux autres modèles d’ici dix-huit mois.

Le premier sera la N° 4, un profond restylage de la DS4. Ce modèle a déjà été présenté et sera disponible à la rentrée prochaine. De son côté, la deuxième génération du DS7, qui s’appellera tout naturellement N° 7, sera dévoilée courant 2026.

Vaisseau amiral

Le N° 8, qui repose sur la plateforme STLA-Medium, a donc la lourde tâche de donner un second souffle à la marque qui a reculé de 22,9 % en 2024, à 18 024 unités. Et ce n’est guère mieux depuis début 2025 : ses immatriculations se sont contractées de 27,9 %, ce qui représente au total 6 197 unités.

Une baisse tempérée par la marque. "Notre part de marché sur le segment premium (Alfa Romeo, Audi, BMW, Lexus, Mercedes-Benz, Mini, Tesla, Volvo, etc.), celui que nous regardons, progresse, souligne Alain Descat, directeur de la marque en France. En mars, nous avons gagné 0,2 % à 6,3 % et, en mai, nous grimpons à 7,5 %, en progression de 1,5 %. Ce sont des signes positifs."

Si DS Automobiles ne communique pas sur ses ambitions pour le N° 8, elle insiste néanmoins sur son positionnement inédit. Dans sa version Long Range deux roues motrices, dotée d’un moteur de 245 ch et d’une batterie de 97,2 kWh, elle affiche une autonomie record de 750 km, dont 500 km sur autoroute.

Deux capacités de batterie

Nous n’avons pas eu l’occasion de vérifier les dires du constructeur, mais à l’occasion de nos essais sur un parcours relativement montagneux dans le Jura suisse et français, nous avons enregistré une consommation moyenne d’environ 17 kWh, une belle performance pour une voiture qui dépasse les deux tonnes, grâce à un aérodynamisme très soigné et à un système de régénération efficace.

Des trois propositions, cette version est assurément la plus recommandable. Celle d’entrée de gamme, équipée d’une batterie de 73,7 kWh et d’un moteur de 230 ch, atteint les 550 km d’autonomie, tandis que la puissante version de 350 ch à transmission intégrale, et qui dispose de la plus grosse batterie, assure 688 km.

Une technologie 400 V

DS Automobiles a retenu une batterie à 400 V, alors qu'Audi (et Hyundai) propose du 800 V. Un choix assumé par le constructeur pour limiter le coût de la batterie et son usure prématurée. Avec une puissance de recharge jusqu'à 160 KW, le N° 8 se recharge de 20 à 80 % en 27 minutes, ce qui permet de recharger 200 km en dix minutes.

Au volant, le N° 8 offre tout ce que l’on attend d’une berline de son segment. Extrêmement silencieux, confortable quel que soit le revêtement de la chaussée, relativement dynamique et offrant de belles performances, il distille un plaisir de conduite que l’on n’attend pas vraiment d’une voiture électrique.

À l’intérieur, à l’heure des modèles chinois qui ont tous copié Tesla, il est agréable d’avoir sous les yeux une planche de bord qui a sa propre personnalité. Les designers ont retenu leur extravagance qui, par le passé, s’est parfois un peu trop exprimée, avec un intérieur assez ergonomique et avec des matériaux de qualité. Le petit volant presque carré avec ses branches en X ne manque pas d'originalité.

La marque a travaillé certaines prestations, notamment le système de son. Fourni par le français Focal et travaillé en partenariat avec l’Ircam (Institut de recherche et coordination acoustique/musique), il offre une qualité sonore exceptionnelle. Une option à cocher impérativement pour tout mélomane.

En revanche, on reprochera quelques plastiques pas très élégants, notamment en bas de console, un problème que l’on a d’ailleurs rencontré sur la récente Audi A5, et une habitabilité arrière assez médiocre comparée aux 4,82 m de long de la voiture.

Bien que le N°8 soit assemblé en Italie, dans l’usine de Melfi, la marque assure que 60 % de la valeur de la voiture est made in France, comme c’est le cas pour la batterie, produite à Douvrin (62), et le moteur, à Trémery (57). Cette logistique devrait lui permettre de trouver sa place dans les car policies de sociétés dont la politique RSE rejette les véhicules produits dans certains pays, comme c’était le cas de la DS9, made in China.

Les hybrides rechargeables en ligne de mire

Facturé à partir de 59 200 euros et jusqu’à 80 300 euros, le DS Automobiles N° 8 a comme principaux concurrents les Audi Q6 e-tron Sportback – voire le Q4 e-tron Sportback, plus petit –, le BMW i4, le Tesla Model Y ou le futur Polestar 4. On peut également y ajouter la Volkswagen ID.7. À fin mai 2025, l’ensemble de ces voitures couvrait 8 089 unités, dont 5 651 Tesla Model Y. Mais avec une telle autonomie, DS Automobiles compte séduire aussi (et surtout) les clients qui roulent en hybride rechargeable.