Christian Stein prend la direction générale du groupe Renault en Espagne

Tout en conservant sa fonction de directeur de la communication du groupe Renault, Christian Stein va prendre la direction générale du groupe en Espagne.

À partir du 1er juillet 2026, il va ainsi succéder à Josep María Recasens à ce poste, ce dernier ayant quitté l'entreprise.

Titulaire d'un master en administration des affaires (MBA) de l'EM Lyon Business School, Christian Stein compte aujourd'hui 35 ans d'expérience dans le secteur automobile.

"Christian Stein a construit un parcours rare, au croisement des opérations, du business et de l'influence […] Cette expérience, associée à sa connaissance approfondie du marché espagnol et de sa culture, sera déterminante pour accompagner la nouvelle phase qui s'ouvre dans le pays", a indiqué François Provost, directeur général de Renault Group.

L'Espagne est un pays important pour Renault qui y est présent depuis 75 ans. Le constructeur compte notamment des usines et des centres de R&D à Madrid, Valladolid, Palencia et Séville.

Le constructeur a d'ailleurs confirmé la production de cinq nouveaux modèles et le déploiement de la nouvelle plateforme électrique RGEV medium 2.0. Renault y dispose aussi d'un réseau de 482 points de vente et après-vente pour les marques Renault, Dacia et Alpine.

Christian Stein débute sa carrière en 1991 chez Peugeot, où il développe un parcours international en France, en Belgique et au Royaume-Uni, occupant différents postes dans les domaines du commerce, de la finance, des ventes et du marketing.

En 2011, il rejoint Seat en tant que directeur mondial du marketing, puis directeur mondial de la communication et des affaires publiques. Il travaillera notamment avec Luca de Meo.

En 2020, il intègre le groupe Renault comme vice-président communications des marques. En 2023, il est nommé vice-président revenue management & customer experience chez Ampere et, depuis 2024, il occupe le poste de chief communication officer de Renault Group.