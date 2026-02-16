L'Espagne produira bien des véhicules électriques Renault

L'usine espagnole de Renault à Palencia devrait accueillir trois modèles électriques frappés du losange à partir de 2028, dont le Scenic aujourd'hui produit à Douai (59). Une nouvelle génération de véhicules à batterie qui inaugurerait également une architecture plus moderne et plus flexible.

L'usine de Palencia en Espagne produit aujourd'hui les Renault Austral, Espace et Rafale. ©Renault/José C.Castillo

Aujourd'hui, quasiment tous les modèles électriques de Renault sont produits en France. À l'exception de la Twingo qui sort de l'usine slovène de Novo Mesto.

Si l'arrivée de modèles à batterie dans l'usine espagnole de Palencia avait déjà été évoquée en mai 2025 par la presse espagnole, il semble que Renault ait tranché.

En effet, selon Les Échos, le losange aurait validé la production de trois modèles électriques en Espagne à partir de 2028. Ainsi, le Scenic, aujourd'hui produit à Douai (59), traverserait les Pyrénées. Le site espagnol, qui fabrique aujourd'hui les Austral, Espace et Rafale, accueillerait également des variantes électriques des Austral et Rafale.

Comme pour expliquer ce possible mouvement, Renault a rappelé à l'AFP que "la production commence à grimper à ElectriCity", son pôle de production dans le Nord de la France, "avec l'embauche d'une demi-équipe de nuit à Douai, et pas moins de six modèles différents à produire, dont des modèles de Nissan, Mitsubishi et Ford".

Il se pourrait aussi, selon une indiscrétion de L'Argus, que Douai récupère également l'Alpine A390 afin que l'usine historique de Dieppe (76) se concentre sur la nouvelle A110 qui devrait être dévoilée dans le courant de l'année 2026.

Une nouvelle plateforme…

Ces trois modèles électriques reposeraient sur une nouvelle plateforme, à en croire Les Échos. Celle-ci aurait demandé un investissement de "plusieurs centaines de millions d'euros", selon la source du quotidien.

Avec le retour d'Ampere dans le giron Renault, cette nouvelle architecture ne s'appellera peut-être plus AmpR Medium mais elle en prendra sans doute la suite. Elle devrait faire appel au SDV ou encore au 800 volts.

Le marché de l'électrique étant ce qu'il est, Renault ne devrait pas mettre tous ses œufs dans le même panier. En effet, cette nouvelle architecture pourrait aussi servir de base à d'autres modèles pas forcément 100 % électriques.

… Pas seulement électrique ?

On se souvient des déclarations de François Provost au salon de Munich : "Horse est un outil unique au monde. Si nous avons besoin de PHEV ou de REEV pour ajuster notre offre, Horse est là." Et justement Horse a travaillé sur le sujet.

Ainsi, sur l'étagère, Renault peut récupérer un superhybride rechargeable avec une autonomie totale de 1 100 km, notamment grâce à une batterie de 39,6 kWh qui autorise 200 km de rayon d'action. Le chinois Geely, actionnaire de Horse avec Renault, propose cette motorisation sur le Lynk & Co 08.

Le sujet du REEV (électrique à prolongateur d'autonomie) peut aussi être solutionné par Horse si le besoin s'en fait sentir. En effet, Horse peut transformer un électrique en REEV avec son module C15.

Ce module C15 très compact (480 x 490 x 250 mm) regroupe un moteur thermique, un générateur et un onduleur. Pour répondre au mieux au marché, Horse le propose en version atmosphérique de 70 kW (95 ch) et turbo 120 kW (163 ch).

Gageons que tous ces sujets, des lieux de production aux choix technologiques en passant par la future gamme, seront au cœur du nouveau plan stratégique que François Provost doit dévoiler le 10 mars 2026.