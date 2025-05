Essai Renault Austral : l’outsider qui refuse de vieillir

Moins de trois ans après son lancement, l’Austral corrige ses rares points faibles tout en s’articulant autour d’une gamme simplifiée. Le C-SUV de Renault en profite pour se mettre à jour esthétiquement en arborant les codes de la marque au losange. Suffisant pour relancer des ventes sur le déclin ?

Le Renault Austral monte en gamme avec des tarifs débutant à 41 800 euros. ©Renault/Yannick Brossard/DPPI

Commercialisé depuis fin 2022, l’Austral est l’un des symboles du renouveau de Renault. Le C-SUV s’est à ce jour écoulé à plus de 200 000 exemplaires, faisant de lui l’une des références de son segment en Europe, au même titre que le Peugeot 3008, le Volkswagen Tiguan ou le Hyundai Tucson.

Le succès a vite été au rendez-vous en France avec 29 894 mises à la route dès sa première année pleine d’activité, en 2023. Il faisait alors jeu égal avec son plus grand rival, le 3008, pointé à 30 370 unités. L’année 2024 a été moins prolifique avec 26 150 immatriculations (-12,5 %), un ralentissement également palpable en ce début d’année 2025 (7 120 unités à fin avril, à 27,2 %).

80 % en full hybrid E-Tech

Plutôt que de regarder son modèle s’époumoner, Renault a décidé d’agir. Ainsi, moins de trois ans après son entrée sur le marché, l’Austral se met à jour. Les évolutions sont aussi bien d’ordre technique qu’esthétique. Une manière pour l’Austral de montrer qu’il en a encore sous le pied.

Depuis ses débuts, sa motorisation full hybrid E-Tech de 200 ch capte 80 % des ventes et sa finition Esprit Alpine représente 44 % du mix. Renault cultive logiquement cette image "access premium" en gommant tout d’abord les points faibles identifiés et en poussant ensuite certains curseurs vers le haut.

Cela se traduit, au niveau du style, par une toute nouvelle face avant, directement inspirée de celle du Rafale, le nouvel étendard de la gamme Renault. Finie donc la calandre avec la signature lumineuse C-Shape. Place désormais à des phares plus effilés et des feux de jour en demi-losange. Vient s’ajouter un nouveau capot et une grille de calandre ornée de losanges en 3D.

L’Austral se pare également de nouveaux feux à l’arrière et d’un logo plus discret. Le C-SUV évolue également de profil avec l’ajout de lames horizontales noires faisant office de protection anti-gravillonnage.

L’ensemble est cohérent et confère surtout au véhicule une nouvelle stature qui devrait lui redonner un coup de fouet, notamment sur le marché des flottes qui représente près de 50 % de la clientèle sur le segment.

Acoustique plus poussée

À bord, l’ambiance n’évolue guère. Le noir prédomine et la finition reste de très bon niveau. Le principal changement est l’arrivée de nouveaux sièges avant plus enveloppants en Alcantara. Les connaisseurs de l’Austral constateront également que le levier de vitesse, positionné à droite du volant, a été modifié pour plus d’ergonomie.

Plus discutables sont les évolutions des graphismes des deux écrans, à savoir le tableau de bord numérique de 12 pouces et l’écran multimédia de 9 ou 12,3 pouces selon les versions. La lisibilité des différents modes et fonctions semble, au premier abord, moindre qu’auparavant.

Renault se vante en outre d’intégrer un nouveau système de reconnaissance du conducteur, qui se traduit par l’implantation d’une caméra dans le montant gauche. Ce dispositif permet de paramétrer le profil de cinq conducteurs et ainsi d’ajuster automatiquement la voiture à leur convenance lorsqu’ils prennent le volant (réglage du siège, des rétroviseurs, de la radio…). Sympa mais futile.

En revanche, les actions menées en matière d’insonorisation sont payantes. L’Austral était déjà performant dans ce domaine, mais les changements opérés lui font passer un nouveau cap. Les vibrations du moteur et les flux d’air sont moins perceptibles, notamment sur la finition haut de gamme dotée de vitres avant feuilletées. La suspension est également améliorée grâce à de nouveaux amortisseurs.

Gamme simplifiée

Rien de nouveau en revanche sous le capot où la motorisation full hybrid E-Tech de 200 ch est désormais seule maître à bord en France. Ses performances sont inchangées ainsi que son homologation (106 g/km de CO2, 4,7 l/100 km). L’Austral se montre clairement à son avantage dans cette configuration avec une consommation réelle maîtrisée (autour de 6 l/100 km).

Dire que rien n’a changé ne s'avère pas totalement exact puisque l’agrément est optimisé. Renault a corrigé la sensation d’inertie lors de certaines relances et reprises. Les sensations au volant s’en trouvent nettement améliorées. L’idéal est d’associer cette motorisation au système à quatre roues directrices (4Control Advanced), mais son tarif reste prohibitif (1 500 euros en option).

Renault n’a pas jugé utile d’intégrer ce dernier équipement de série, même sur la finition haut de gamme Esprit Alpine. Celle-ci débute à 45 900 euros. Elle chapeaute une gamme passablement simplifiée. Le catalogue démarre à 41 800 euros en finition Evolution destinée principalement aux flottes d’entreprise et se poursuit avec le niveau Techno à partir de 43 000 euros.

L’Austral n’a donc plus rien du véhicule abordable. Rappelons qu’à son lancement, il se négociait à partir de 33 400 euros… L’inflation est passée par là et la montée en gamme aussi, avec plus d’équipements intégrés dès la finition Evolution. Il laisse ainsi plus d’air au Symbioz qui débute à 33 800 euros en full hybrid de 145 ch, en attendant le lancement imminent de versions mild hybrid autour de 30 000 euros.

Les deux SUV ont désormais des positionnements très clairs. Renault semble prêt à vendre moins d'Austral, mais avec un panier moyen en hausse. La fameuse politique de la valeur au détriment du volume, l'un des piliers de la stratégie Renaulution.