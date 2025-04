Premier trimestre 2025 solide pour le groupe Renault

Avec des ventes en hausse de 2,9 %, à 564 980 unités, le groupe Renault affiche un chiffre d'affaires stable de 11,675 milliards d'euros. La marque au losange, avec des ventes en hausse de 6,5 %, tire les résultats de l'entreprise.

Grâce à la R5, les ventes électriques de la marque Renault ont bondi de 87,9 % au premier trimestre 2025. ©Renault

Dans la foulée d'une belle année 2024, le premier trimestre 2025 du groupe Renault est positif et naturellement pour la marque au losange. "Il s'agit de notre troisième année de croissance" souligne Fabrice Cambolive, son directeur.

Au global, le groupe français a livré 564 980 véhicules (VP-VUL) à travers le monde, en hausse de 2,9 %. Dans le même temps, le chiffre d'affaires a atteint 11,675 milliards d'euros, en baisse de 0,3 % et en hausse de 0,6 % à taux de change constants.

La seule activité automobile a totalisé 10,128 milliards de revenus, en baisse de 3 % et de 2,2 % à taux de change constants. Pour l'ensemble de l'exercice 2025, Renault table sur une marge opérationnelle supérieure ou égale à 7 %.

Une bonne tenue des ventes qui doit donc beaucoup à la marque Renault qui a progressé de 6,5 %, à 389 016 unités. Les véhicules électriques ne sont pas étrangers à cette performance avec un bond des ventes de 87,9 %. Ainsi, au premier trimestre 2025, ils représentent 17,1 % des ventes contre 10,7 % un an plus tôt.

La montée en puissance des Scenic et R5 nourrit cette croissance. La citadine électrique au losange se retrouvant notamment en tête des ventes sur le segment B électrique en Europe. Renault a déjà vendu 30 000 R5 et l'arrivée prochaine de la finition Five, à 25 000 euros, mais aussi l'ouverture de nouveaux marchés va entretenir cette tendance.

Le deuxième pilier de l'activité, les modèles hybrides, affichent une croissance de 46,1 % sur le trimestre.

L'activité à l'international a également progressé (+11,6 %). Fabrice Cambolive y voit les premiers résultats du plan "Renault Brand International Game Plan 2027". Le Kardien booste les ventes en Amérique du Sud ou au Maroc, le Grand Koleos en fait de même en Corée du Sud.

La dynamique sera soutenue dans les mois à venir par de nouveaux lancements, notamment un SUV du segment C ou encore le renouvellement des Triber et Kiger en Inde.

La seule ombre au tableau de la marque Renault est l'activité VUL qui abandonne 21 % au global, avec 77 905 unités. En préambule, Fabrice Cambolive prévient : "le marché du VUL n'est pas bon en Europe et de plus nous sommes dans une phase de transition avec l'arrêt de l'Express et la montée en puissance du nouveau Master."

Seulement 60 % des configurations du nouveau Master sont disponibles selon le patron du losange.

Dans ce contexte, Fabrice Cambolive souligne la performance de Renault sur le VUL électrique (+28 % en Europe). Un segment de marché qui devrait encore être porteur l'année prochaine avec l'arrivée annoncée des trois nouveaux VUL 100 % électriques, les Trafic, Estafette et Goélette.