Duncan Minto nommé directeur général par intérim du groupe Renault

Dans l’attente de son futur patron, dont le nom sera officialisé d'ici quelques semaines, le groupe Renault nomme comme prévu un directeur général par intérim en la personne de Duncan Minto. L'actuel directeur financier du constructeur automobile endossera temporairement toutes les missions qui incombent à ce poste.

Duncan Minto, directeur général par intérim du groupe Renault. ©Renault

Comme évoqué le 9 juillet 2025, les statuts du groupe ne permettant pas une vacance pour le poste de directeur général, Renault a dû en choisir un par intérim. Il s'agit de Duncan Minto, directeur financier du groupe. Une fonction qu’il occupera néanmoins pour une courte durée, comme nous l’avait précisé le constructeur, dans l’attente de la nomination définitive du remplaçant de Luca de Meo, qui devrait intervenir d'ici quelques semaines.

Il assurera la gestion quotidienne de l'entreprise aux côtés de Jean-Dominique Senard, président du groupe. Duncan Minto est entré dans le groupe Renault en 1997 au Royaume-Uni et possède, selon le communiqué de l'entreprise,"une solide expérience en finance et une compréhension approfondie des enjeux". Il reprendra sûrement sa fonction de directeur financier du groupe lors de la nomination définitive du nouveau patron du groupe.

La nomination définitive est proche

Selon nos sources, il avait été question dans un premier temps que l’intérim soit assuré par Jean-Dominique Senard. Toutefois, il avait été précisé qu’il n’avait pas été retenu du fait de son âge, dépassant la limite de 65 ans.

Si le constructeur n’a pas encore pris de décision définitive, il assure que la nomination se "déroule comme prévu". Rappelons que, selon les sources du quotidien économique Financial Times, trois noms figurent sur la shortlist du groupe français : Denis Le Vot, directeur général de Dacia, Maxime Picat, ex-directeur général de Stellantis Europe élargie, et François Provost, directeur des achats, des partenariats et des affaires publiques de Renault.