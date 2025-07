Renault : un directeur général par intérim nommé le 15 juillet 2025 en attendant le successeur de Luca de Meo

Renault confirme qu'un directeur général par intérim sera nommé le 15 juillet 2025. Selon le constructeur, ce dernier serait une personnalité "neutre" face aux trois candidats qui restent en lice pour remplacer Luca de Meo.

Denis le Vot, directeur général de Dacia, Maxime Picat, ex-directeur général de Stellantis Europe élargie, et François Provost, directeur des achats, des partenariats et des affaires publiques de Renault. ©Le Journal de l'Automobile

Renault réfléchit encore, mais la décision pourrait bien tomber dans quelques semaines. En attendant, selon les informations du Financial Times, confirmées par le constructeur, la marque au losange devrait nommer un directeur général par intérim le 15 juillet 2025. Une décision dans l’attente du remplaçant de Luca de Meo qui a quitté par surprise le constructeur pour le groupe Kering, propriétaire de Gucci et dont le départ est acté le 14 juillet prochain..

L'interim devrait cependant être de courte durée, comme nous le confirme le constructeur. En effet, les statuts du groupe ne permettent pas une vacance pour le poste de directeur général. Si le processus de recrutement final reste en cours et "se déroule comme prévu", il n'arrivera pas à son terme avant cette date du 15 juillet.

Il aurait été logique que cet interim soit porté par Jean-Dominique Sénard lui même, qui selon des sources internes, est "très présent". Mais ce dernier est exclu de la course, ayant dépassé la limite d'âge de 65 ans que doit afficher au maximum, le directeur général.

Parallèlement, selon les sources du journal économique britannique, trois noms figurent sur la shortlist. En interne, Renault retiendrait Denis Le Vot et François Provost et en externe, le nom de Maxime Picat, ex-directeur général de Stellantis Europe élargie, est maintenu. Pour une grande partie des analystes consultée par Reuters, Denis Le Vot, directeur général de Dacia, semble être le candidat qui ressort le plus pour maintenir le cap établi par Luca de Meo.

Trois candidats, trois profils

Denis Le Vot connaît parfaitement la marque puisqu’il est entré chez le constructeur en 1990 au poste de directeur commercial. Il dirige la marque Dacia depuis 2021. De son côté, Maxime Picat comptait parmi les deux profils potentiels pour prendre le poste de directeur général de Stellantis, finalement accordé à Antonio Filosa. Enfin, François Provost est actuellement au poste de directeur des achats, des partenariats et des affaires publiques de Renault.

Mais Denis Le Vot demeure le favori pour cette nomination, surtout en interne. Or, Jean-Dominique Sénard, fervent défenseur d'un management humain, est très soucieux de l'ambiance en interne et de l'écoute des salariés.