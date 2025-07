Renault abaisse ses prévisions pour 2025 face à une pression accrue du marché automobile

Renault revoit à la baisse ses objectifs financiers pour l'année en cours. La marge opérationnelle devrait atteindre 6,5 % contre 7 % dans les prévisions initiales. Duncan Minto, directeur financier et directeur général par interim du constructeur, explique cette révision des résultats par une baisse du marché automobile et une pression commerciale accrue.

Renault revoit à la baisse ses objectifs financiers pour 2025. La marge opérationnelle devrait atteindre 6,5 % contre 7 % dans les prévisions initiales. ©Renault

A peine Luca de Meo a-t-il tourné le dos au secteur automobile que Renault révise ses prévisions financières annuelles à la baisse.

Hasard du calendrier, le directeur général par interim , Duncan Minto, également directeur financier du constructeur cite une "détérioration de la dynamique du marché automobile". Il a précisé que ces annonces ne sont pas liées à ce départ et que le processus de nomination d'un nouveau directeur général se déroule normalement et ne devrait pas prendre beaucoup de temps.

Duncan Minto nommé directeur général par interim du groupe Renault

Le constructeur automobile français vise désormais une marge opérationnelle d'environ 6,5 % de son chiffre d'affaires, contre une prévision initiale de 7 % ou plus sur l'année complète. En outre, il prévoit des flux de trésorerie disponibles (free cash flow) entre 1 et 1,5 milliard d'euros, contre 2 milliards d'euros ou davantage auparavant.

Détérioration du marché automobile

Une révision à la baisse des résultats qui s'explique par la détérioration du marché automobile sur le mois de juin 2025. Sur ce dernier mois, Renault a enregistré des ventes légèrement inférieures aux attentes et a fait face à "une pression commerciale accrue", en raison d’une nouvelle baisse du marché des véhicules particuliers.

Par ailleurs, les ventes de véhicules utilitaires ont sous-performé dans un marché européen en forte récession.

Le chiffre d'affaires du groupe pour le premier semestre 2025 a atteint 27,6 milliards d'euros, pourtant en croissance de 2,5 %. Cependant, la marge opérationnelle n’a représenté que 6 % du chiffre d’affaires, et les flux de trésorerie disponibles ont chuté à seulement 47 millions d'euros, en raison de niveaux élevés de production et de stocks de véhicules.

Les stocks totaux du groupe (constructeur et concessionnaires) s'établissent à 530 000 véhicules à fin juin en baisse. Un niveau important même si plus faible qu'au bilan du premier trimestre 2025. A fin mars, les stocks s'élevaient à 560 000 véhicules.

Renault a annoncé qu’il allait "renforcer" son plan de réduction des coûts, notamment à travers une diminution des frais généraux et administratifs, ainsi que des coûts de production et de recherche et développement. Les résultats financiers définitifs du groupe pour le premier semestre 2025 seront dévoilés le 31 juillet 2025.