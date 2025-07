ProovStation passe sous la présidence d'Albéric Chopelin

Publié le 10 juillet 2025 ■ Par Gredy Raffin ■ < 1 min de lecture

ProovStation, société d'ingénierie spécialisée dans l'automatisation de l'inspection des véhicules d'occasion, accueille un nouveau président non opérationnel. Il s'agit d'Albéric Chopelin, qui a acquis une longue expérience chez Ford, PSA, Europcar, Airbus et McKinsey.

Gabriel Tissandier et Albéric Chopelin, respectivement président opérationnel et non opérationnel de ProovStation. ©DR

La structuration de ProovStation vient de franchir une étape. La société d'ingénierie spécialisée dans l'automatisation de l'inspection par intelligence artificielle des véhicules d'occasion et des flottes de location a annoncé l'arrivée d'Albéric Chopelin au titre de président non opérationnel. Il mettra sa profonde connaissance de l'industrie automobile au service du développement de ProovStation. La direction opérationnelle des activités restera entre les mains de Gabriel Tissandier, cofondateur de l'entreprise lyonnaise. Diplômé de gestion à EM Lyon et à HEC Paris, Albéric Chopelin a débuté sa carrière dans l'automobile en 1996 chez Ford où il reviendra plus tard pour devenir directeur du réseau d'agents. Il a également découvert l'environnement de BMW Group France, dont il a notamment été directeur régional. WeProov souffle sa dixième bougie S'il a passé près de deux années chez Amplitude au début des années 2000, Albéric Chopelin a surtout travaillé une décennie dans les équipes de PSA Peugeot Citroën, dont il était directeur commercial à son départ en 2019 pour rejoindre Europcar Mobility Group. Son mandat de président non opérationnel s'ajoute à d'autres fonctions. En parallèle de cette activité, Albéric Chopelin reste impliqué dans le programme Star d'Airbus et chez McKinsey.

Vous devez activer le javacript et la gestion des cookies pour bénéficier de toutes les fonctionnalités.