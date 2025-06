WeProov souffle sa dixième bougie

Fondé par Alexandre Meyer et Gabriel Tissandier en 2015, WeProov a su s’intégrer à l’écosystème automobile en tant que précurseur dans l'emploi de l’IA. Avec ses services WeProov Partner, Fleet, Claim et ProovStation, le spécialiste des outils d’inspection de véhicules n’a pas fini d’évoluer.

Alexandre Meyer et Gabriel Tissandier, cofondateurs de WeProov. ©WeProov

"En allant dans un garage, j’ai été surpris d’entendre un opérateur dire à sa cliente : «Venez Madame, on va faire un WeProov du véhicule»", s’amuse Alexandre Meyer. En cofondant avec son associé Gabriel Tissandier la société spécialisée dans les outils d’inspection des véhicules, l'idée était d'apporter la digitalisation dans le domaine de l’état des lieux. Un exercice qui, en 2015, était encore laborieux. C’est à partir de ce constat que les deux entrepreneurs lancent WeProov Partner à destination des logisticiens, des loueurs de courte durée ou encore des concessionnaires.

Depuis, trois autres services ont vu le jour. WeProov Fleet pour l’état des lieux lors de la restitution du véhicule au loueur longue durée et a permis de générer, selon l’entreprise, "plus d'un million d’euros, soit 450 euros en moyenne par véhicule".

WeProov Claim s'attache à la déclaration de sinistres, avec plus de 300 000 traitées en 2024. ProovStation, lui, vise à fournir des portiques d’inspection automatisée. Ils sont actuellement au nombre de 200 en France et aux États-Unis. Aujourd’hui, l’entreprise compte plus de 1 000 clients "répartis de manière équitable pour chaque service", assure Alexandre Meyer.

Depuis, certaines entreprises se sont inspirées de ce modèle. Mais WeProov a su se frayer une place dans les garages, les agences de location ou encore les flottes d’entreprises. "Nous restons concrets et nous ne promettons pas monts et merveilles. Mais ce que nous faisons, nous le maîtrisons bien", assure le cofondateur de WeProov.

En une décennie de service, l’entreprise a réalisé plus d’une dizaine de millions d’états des lieux. WeProov s’est étendu à 13 pays, dont les États-Unis et le Canada, et réalise 80 % de son activité en Europe contre 20 % outre-Atlantique.

Un précurseur sur l’IA

Alors que l’intelligence artificielle ne faisait pas autant de bruit qu’aujourd’hui, WeProov s’est très tôt penché sur le sujet, dès 2017. "Nous avions besoin de l’IA pour permettre à nos clients d’automatiser la détection et automatiser la préqualification des dommages, souligne Alexandre Meyer. À l’époque, préparer une intelligence artificielle coûtait excessivement cher. Les frais de l’infrastructure pouvaient dépasser les 700 000 euros par an. Avec la popularisation de l’IA, nous sommes plus sur des coûts tournant autour de 100 000 euros pour le même volume de données traitées", ajoute-t-il.

Un travail que l’entreprise a pu financer grâce à une levée de fonds de deux millions d’euros en 2017. Aujourd’hui, WeProov s’appuie sur certaines IA du marché en les retravaillant pour qu'elles soient performantes dans le domaine de compétence de l’entreprise.

Comme le qualifie son cofondateur, l’entreprise utilise l’intelligence pour accélérer les prises de décision, mais pas pour prendre des décisions. L’utilisation de cet outil permet d’identifier où sont les dommages avec précision et de les qualifier. Nous ne proposons pas quelque chose de fancy, mais une offre efficace. Nous avons comme modèle Amazon ou Salesforce, dont le leitmotiv est «le client avant tout», assure Alexandre Meyer.

WeProov a multiplié les IA, toutes coordonnées par une intelligence artificielle "chef d'orchestre". Pour les dix prochaines années à venir, WeProov a lancé quelques chantiers. Les deux entrepreneurs prévoient de fiabiliser la "captation, l’analyse et le rendu". Et Alexandre Meyer d'expliquer qu'il s'agit de logiciels tiers pour pouvoir aller plus vite dans l’analyse et recouper l'information plus facilement. "Cela nous permet, souligne-t-il, d’identifier une tendance qui permet d’aider la prise de décision".