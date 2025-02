La société spécialisée dans les outils d'inspection des véhicules annonce le lancement de deux nouveaux services, via sa verticale WeProov Fleet. Ces innovations ont pour but d’aider les gestionnaires de flotte à mieux comprendre et maîtriser les coûts liés aux dommages sur les voitures en fin de location.

Alexandre Meyer et Gabriel Tissandier, cofondateurs de WeProov. ©WeProov

Pionnier dans le monde de l’inspection automobile, WeProov s’est également donné pour mission de révolutionner la gestion de flotte. Créée en 2015, la jeune société française a commencé son activité en digitalisant les états des lieux de voitures pour les professionnels.

Dix ans plus tard, l’opérateur élargit son portefeuille, via sa verticale WeProov Fleet, avec le lancement de deux nouveaux services : l’analyse de prérestitution et l’analyse de facture après restitution. Ces fonctionnalités auront alors pour objectif d’aider les gestionnaires de flotte à piloter les coûts carrosserie de leurs véhicules, durant la détention, mais également avant et après la restitution, et donc d’anticiper les frais de remise en état.

"Avant le lancement de ces deux nouveaux services, nous fournissions à nos clients, au moment de la prérestitution, un devis carrosserie pour l’ensemble des dommages. Mais nos clients passaient beaucoup de temps à analyser la typologie des dommages, afin de savoir s’ils avaient intérêt ou non à déclarer un sinistre", explique Alexandre Meyer, dirigeant de WeProov.

Optimiser la gestion des dommages

Ainsi, l’analyse de prérestitution proposée par WeProov Fleet permet d’examiner le cahier des charges du loueur en tenant compte des spécificités du contrat du client (règles de restitution, franchise, abattements, grille des coûts de restitution, etc.) et de fournir une analyse détaillée distinguant clairement les dommages "tolérables" et "non tolérables" sur un véhicule.

Cette analyse détaillée aide donc les gestionnaires de flottes à provisionner et réduire les coûts de restitution, tout en évitant les dérives budgétaires ou les mauvaises surprises. "Avec notre analyse de prérestitution, nous permettons aux entreprises d’anticiper les dommages qui peuvent entraîner une surfacturation. Cette transparence apporte un réel gain de temps pour le conducteur et le gestionnaire de flotte qui peut ainsi baser ses décisions sur des éléments factuels et chiffrés", détaille Alexandre Meyer.

En ce qui concerne l’analyse de facture du loueur, WeProov procède à une inspection détaillée de la facture et de l’inspection du loueur reçue par le client, et ce, une fois le véhicule restitué. Cette analyse a pour objectif d’identifier les éléments pertinents et de justifier les écarts ou anomalies susceptibles de donner lieu à un recours, en fonction des termes contractuels du client. En cas de recours possible, WeProov formalise alors une proposition de recours pour transmettre l’information au client.

"Nous nous sommes rendus compte que très peu de nos clients professionnels connaissaient l’état réel du véhicule le jour où leur contrat de location s’arrêtait. Aujourd’hui, nous imposons donc à nos clients de prendre une photo du véhicule. Juste avant de restituer sa voiture, le conducteur doit faire le tour du véhicule afin de voir si son état coïncide avec ce qui a été indiqué sur le PV de restitution", conclut le dirigeant de WeProov.