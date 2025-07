Charlotte Dennery, nouvelle présidente de l’ASF

Charlotte Dennery, administratrice directrice générale de BNP Paribas Personal Finance, devient présidente de l’Association française des sociétés financières (ASF) le 1er juillet 2025. Elle succède à Frédéric Jacob-Peron après quatre mandats et apporte son expérience de plus de 20 ans au sein du groupe.

Charlotte Dennery, administratrice directrice générale de BNP Paribas Personal Finance. ©BNP Paribas

Le conseil de l’Association française des sociétés financières (ASF) nomme sa nouvelle présidente en la personne de Charlotte Dennery le 1er juillet 2025. L’administratrice directrice générale de BNP Paribas Personal Finance succède à Frédéric Jacob-Peron, directeur général de Franfinance, groupe Société Générale. À noter que Charlotte Dennery figure parmi les membres du conseil de l’ASF depuis mars 2024, où elle occupait la fonction de vice-présidente.

"Nous exprimons nos vifs remerciements à Frédéric Jacob-Peron pour l’exercice de la présidence durant quatre mandats et saluons son grand engagement pour représenter les professionnels des financements spécialisés et porter la voix de leur contribution à l’économie réelle et à la transition écologique des entreprises et des ménages", saluent le conseil de l’ASF et la nouvelle présidente.

Une longue carrière au sein de BNP Paribas

Après avoir été diplômée de l'école Polytechnique et de l'Ensae ParisTech, Charlotte Dennery commence sa carrière au poste de haut fonctionnaire à l’Insee, au ministère de l'Économie et des Finances, puis à la direction du Budget. À l’orée des années 2000, elle rejoint le groupe BNP Paribas qu’elle ne quittera plus. Ainsi, elle arrive dans le groupe bancaire au poste de responsable stratégie et développement de la Banque de financement et d’investissement de 2001 à 2002.

Par la suite, elle devient responsable de la stratégie et du développement du groupe aux États-Unis (2002-2004), puis directrice financière et responsable de la gestion d'actifs de BNP Paribas Cardif pendant cinq ans. Au sein de BNP Paribas lnvestment Partners de 2009 à 2015, elle occupera le poste de directrice générale de FundQuest jusqu'en 2013 et comme chief operating officer de 2010 à 2015.

En 2015, elle est nommée administratrice directrice générale de BNP Paribas Leasing Solutions, la filiale du groupe spécialisée dans le financement des équipements professionnels. Depuis 2021, Charlotte Dennery est administratrice directrice générale de BNP Paribas Personal Finance, la filiale du groupe dédiée au crédit à la consommation. Elle est membre du comité exécutif de BNP Paribas.