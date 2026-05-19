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François-Xavier Lammens sur le départ de CGI Finance

Publié le 19 mai 2026

Par Gredy Raffin
2 min de lecture
Après cinq années passées au service du groupe Société générale, François-Xavier Lammens a annoncé quitté sa fonction de directeur de l'agence digitale de CGI Finance, entité rattachée au bureau de l'innovation. Son point de chute n'a pas été dévoilé, mais il restera dans le secteur automobile.
Francois-Xavier Lammens CGI Finance
Francois-Xavier Lammens va quitter sa fonction de directeur l'agence digitale de CGI Finance.

François-Xavier Lammens va rendre les clés de l'agence digitale de CGI Finance. Le directeur de cette structure, rattachée au bureau de l'innovation dirigé par Laurent Boudet, a annoncé, par la voie de ses réseaux sociaux, quitter la filiale du groupe Société générale.

 

Il aura passé cinq années au service de l'entité installée à proximité de Lille (59). Arrivé en juin 2021 en tant que responsable du marketing digital, François-Xavier Lammens pilotait alors la stratégie de Vivacar.fr, plateforme de revente de voitures d'occasion issues des contrats locatifs de CGI Finance.

 

Depuis janvier 2023, l'organisme de financement automobile lui avait confié une plus grande mission, celle de diriger l'agence digitale, nouvellement créée. François-Xavier Lammens a alors supervisé une équipe d'une dizaine de personnes avec pour ambition de résoudre des problématiques web et data en proposant des approches novatrices. Ce qui a débouché sur des coopérations avec des entreprises partenaires.

 

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François-Xavier Lammens a débuté sa carrière en 2011 chez Norauto, dont il sera le responsable des opérations marketing entre 2015 et 2016. Par la suite, il a été embauché au sein du groupe Gueudet pour amorcer la stratégie d'e-commerce. Le diplômé de l'université de Lille sera appelé deux ans plus tard par CGI Finance.

 

L'identité de son prochain employeur n'a pas encore été révélée. "Je vais rester dans l’écosystème auto, avec une envie décuplée de relever de nouveaux défis notamment commerciaux", s'est-il simplement exprimé. Le projet qu'il rejoint alliera toujours des enjeux d'innovation et de performance, a expliqué François-Xavier Lammens.

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