Car Lovers recrute un banquier d'affaires pour piloter sa stratégie

Le groupe Car Lovers poursuit sa réorganisation et complète son comité exécutif avec la nomination de Bertrand Zanin au poste de directeur général finance et stratégie. Un recrutement qui intervient dans un contexte particulièrement tendu pour la distribution automobile.

Avec cette arrivée, Édouard Schumacher estime avoir bouclé la nouvelle organisation dirigeante de Car Lovers. "Nous avions besoin d’un profil capable d’accompagner le développement de nos projets, spécialiste des hauts de bilan et habitué à travailler avec de grandes entreprises", explique le dirigeant.

Fort de près de vingt ans d’expérience en banque d’affaires et en conseil stratégique, Bertrand Zanin a notamment évolué au sein des équipes fusions-acquisitions d’Edmond de Rothschild puis de Société générale corporate & investment banking (SG CIB), entre Londres et Paris. Le groupe l’avait déjà sollicité ponctuellement dans le cadre d’une mission de conseil.

Pour Édouard Schumacher, son arrivée doit surtout permettre d’apporter un regard neuf sur les enjeux de la distribution automobile. "Nous avons souvent tendance à analyser notre métier sous des angles très traditionnels. Bertrand Zanin va nous aider à voir autrement le secteur", souligne-t-il. Le nouveau dirigeant formera un tandem avec Delphine Leme, secrétaire générale du groupe et directrice générale du pôle prestige, tech et diversification. On retrouve également au sein du comité exécutif Simona Cascone Schumacher, en charge de la communication digitale du groupe et du développement de sa visibilité sur les nouveaux territoires de marque.

Un secteur sous pression

Cette nomination intervient alors que les distributeurs automobiles traversent une période particulièrement complexe. "C’est un début d’année très difficile pour le secteur et nous ne nous portons pas mieux que les autres", reconnaît Édouard Schumacher. Le dirigeant pointe un modèle de distribution "dans le dur", confronté à des leviers de transformation qui échappent largement aux concessionnaires.

Dans ce contexte, le recrutement d’un spécialiste des questions financières et stratégiques apparaît comme un signal fort, d’autant que les établissements bancaires se montrent plus prudents vis-à-vis du secteur.

Le patron de Car Lovers évoque de nombreux indicateurs dégradés : baisse des marges sur le véhicule neuf, recul des volumes en occasion et marché globalement atone. Il nuance toutefois la situation selon les segments. "Il faut distinguer les retours de flottes d’entreprises de ceux provenant des particuliers", observe-t-il.

Face à ces tensions, la priorité reste la maîtrise des coûts. "Il faut rester extrêmement vigilant et tenir absolument les frais de fonctionnement", insiste Édouard Schumacher. Le dirigeant surveille également les conséquences du renchérissement des carburants, qui pourrait selon lui favoriser la demande en véhicules électriques d’occasion. "Nous ne sommes pas à l’abri d’une bonne surprise", avance-t-il.

L’Italie, relais de croissance du groupe

Présent également en Italie, Car Lovers y affiche des performances plus favorables. Le groupe y exploite notamment des activités Renault à Rome, mêlant concession, carrosserie et logistique après-vente. Ces opérations représentent désormais environ 15 % du chiffre d’affaires du groupe.

Un poids qui pousse Édouard Schumacher à envisager un renforcement de son implantation de l’autre côté des Alpes. "Nous tirons notre épingle du jeu en Italie", affirme-t-il.

Si Car Lovers garde dans son portefeuille les marques historiques de Renault, Toyota, Volkswagen ou encore Volvo, le groupe a également ouvert son showroom Denza du groupe BYD à Saint-Germain-en-Laye (78). D'autres discussions sont en cours avec BYD, mais aussi d'autres acteurs asiatiques. Le groupe est également distributeur des marques de luxe ou sportive (Alpine, Porsche, Lamborghini, McLaren, Dallara et Bugatti) sous l'entité Schumacher Prestige.

Une diversification encore en phase d’investissement

Au-delà de la distribution automobile, Car Lovers poursuit le développement de son écosystème dans l’e-sport et l’entertainment, notamment autour de la structure E-Motion.

Si ces activités génèrent déjà du chiffre d’affaires, elles ne sont pas encore rentables. "C’est un projet de longue haleine", admet le dirigeant. Le déploiement de la franchise e-sport reste encore limité, avec actuellement deux sites à Paris, un au Luxembourg et un à Rome. Une ouverture est également prévue à Miami, portée par Alexandre Sabet d’Acre, fondateur du réseau de débosselage sans peinture Carméléon, qui souhaite développer le concept aux États-Unis.

Une sortie progressive de crise

Après plusieurs mois marqués par des rumeurs de cession et des tensions internes, Édouard Schumacher se montre désormais plus serein quant à l’avenir du groupe. Un nouveau conseil d’administration est actuellement en cours de constitution et le dirigeant estime être "en passe de laisser la crise interne derrière lui".

Les résultats financiers du groupe restent toutefois en cours de consolidation, mais ils sont comparables à ceux de 2024. En 2025, Car Lovers a enregistré un chiffre d'affaires de 1,6 milliard d'euros. Il a commercialisé plus de 50 000 véhicules et réalisé 300 000 interventions en ateliers. Il emploie 1 800 personnes.