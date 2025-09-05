Car Lovers se réorganise et nomme Benoît Alleaume directeur général des activités automobiles en France

Depuis le 31 juillet 2025, Benoît Alleaume dirige les activités automobiles du groupe de distribution Car Lovers en France. Il remplace dans cette fonction Serge Pietri, qui a quitté l'entreprise. Pascal Pozzoli reste son homologue pour les trois sites Renault à Rome, repris à RRG. Delphine Leme est nommée directrice du pôle sport et diversification.

Améliorer la performance du groupe et réduire les coûts : Car Lovers, présidé par Edouard Schumacher, comme la plupart des groupes de distribution automobiles, n'échappe pas au mot d'ordre du secteur. La baisse des ventes de véhicules neufs cumulée avec la hausse du risque sur l'activité véhicules d'occasion et des engagements de reprise hors marché ont accentué le risque financier du secteur et mis à mal de nombreuses trésoreries.

"Nous n'avons pas de bombe à retardement sur notre activité véhicules d'occasion liée aux engagements de reprise", nous confie Edouard Schumacher, président de Car Lovers. "Mais notre volonté est bien d'anticiper les retournements de situation. À ce titre, nous sommes prêts à créer des synergies avec d'autres groupes sur des sujets précis. Le déploiement de notre licence E-motion est, par exemple, l'un de ces sujets. Mais nous en avons d'autres également."

Rien de concret à ce jour si ce n'est un plan d'économies et de contrôle des dépenses afin de rendre le groupe plus robuste. Les projets de développement se poursuivent également, comme notamment l'exploitation de l'Atelier Alpine au cœur de Paris, à deux pas de l'Opéra et dans le même quartier que le centre de pilotage E-Motion.

Le groupe Car Lovers figure à la 8e place de notre top 100 des groupes de distribution en France avec 77 concessions. Il recense 33 500 ventes VN, 24 500 VO pour un chiffre d'affaires de 1,6 milliard d'euros.