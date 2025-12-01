Chery choisit CGI Finance pour le financement des véhicules Omoda et Jaecoo

Publié le 1 décembre 2025 ■ Par Robin Schmidt ■ 2 min de lecture

À l’approche du lancement d’Omoda et Jaecoo en France, prévu pour le printemps 2026, le groupe Chery annonce la signature d’un partenariat avec CGI Finance. Cet accord permettra au constructeur chinois de proposer à ses futurs clients une gamme complète de solutions de financement, réunies sous la bannière Omoda & Jaecoo Finance.

De gauche à droite : Ludovic Van de Voorde (Société générale), Fabrice Perina (CGI Finance), Hanbang YU (Chery France), et Charlie ZHANG (Chery International). ©Chery

Le groupe Chery a trouvé son partenaire financier. Le constructeur chinois, qui prévoit de lancer ses deux marques Omoda et Jaecoo en France au printemps 2026, vient en effet d’annoncer la signature d’un partenariat stratégique avec CGI Finance. Chery s'allie à Ayvens pour ses offres de LLD en Europe Grâce à cet accord, le réseau de concessionnaires des deux marques pourra proposer à ses futurs clients particuliers et professionnels une gamme complète de solutions de financement (LOA, LLD et crédit classique) sous la marque Omoda & Jaecoo Finance. "Je salue l’esprit partenaire de CGI Finance dans sa volonté de nous accompagner dans notre développement en France. Grâce à Omoda & Jaecoo Finance, nous allons pouvoir faciliter l’accès à la mobilité électrifiée de nos futurs clients et assurer à nos distributeurs partenaires le meilleur des soutiens au quotidien", a réagi Hanbang YU, directeur général du groupe Chery en France. Pour rappel, contrairement à ses homologues chinois, qui ont pour la plupart choisi le 100 % électrique pour investir le marché tricolore, le groupe Chery misera d’abord sur une gamme de quatre véhicules hybrides et hybrides rechargeables lors de son lancement en France. Chery officialise son arrivée en France au printemps 2026 Pour Fabrice Perina, directeur général de CGI Finance, "ce partenariat avec Omoda & Jaeco France illustre notre volonté d’accompagner la transformation du secteur et de proposer des solutions de financement adaptées aux nouveaux enjeux de la mobilité."

