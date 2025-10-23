Chery officialise son arrivée en France au printemps 2026

Premier exportateur chinois de véhicules particuliers depuis plus de vingt ans, le groupe Chery vient d’officialiser son arrivée sur le marché français. Le constructeur lancera ses deux marques Omoda & Jaecoo dans l’Hexagone au printemps 2026, avec quatre modèles hybrides et hybrides rechargeables dans un premier temps.

Le groupe Chery arrivera sur le marché français au printemps 2026 avec ses marques Omoda & Jaecoo. ©Chery

Si on pouvait avoir encore quelques doutes, aujourd’hui il n'y en a plus. Chery posera bel et bien ses valises en France au printemps 2026. Fondé en 1997, le groupe automobile chinois a déjà livré plus de 17 millions de voitures à ce jour, dont 5,5 millions ont été exportées vers plus de 120 marchés internationaux. Basé à Wuhu, à 300 km de Shanghai, il est ainsi réputé pour être le plus grand exportateur de Chine depuis 22 ans, avec 1,15 million de véhicules vendus hors des frontières rien qu’en 2024, sur 2,6 millions produits.

Chery arrivera donc en France via ses deux marques Omoda & Jaecoo, avec l’ambition de s’établir comme un constructeur généraliste aux prix compétitifs. Cette arrivée, le groupe la prépare depuis environ deux ans. Mais contrairement à ses homologues chinois, qui ont pour la plupart choisi le 100 % électrique pour investir le marché tricolore, le groupe Chery misera d’abord sur une gamme de véhicules hybrides et hybrides rechargeables lors de son lancement.

L’équipe française d’Omoda & Jaecoo a été formée par Hanbang Yu, directeur général de Chery pour la France, notamment connu pour avoir lancé la marque MG dans l’Hexagone en 2020. Il sera accompagné de Sam Lyu, directeur de Omoda & Jaecoo France, qui a également participé au lancement des deux marques sur le marché italien. Sous sa responsabilité, il y aura, entre autres, Antoine Roussel au commerce, Boris Ollagnier pour le développement réseau, Guillaume Cohen au BtoB, Stegan Deschâtres à l’après-vente et Thomas Chrétien, au branding, au marketing et à la communication.

"Je suis honoré de débuter l’aventure du groupe Chery en France. Avec notre marque Omoda & Jaecoo, nous souhaitons démocratiser l’électrification. Nous sommes convaincus que l’hybride est le nouveau moteur thermique, et que l’hybride rechargeable est le nouvel hybride. Nous lancerons donc dès 2026 une gamme 100 % électrifiée", a déclaré le patron de Chery France.

Des crossovers pour Omoda, des SUV pour Jaecoo

Fondées en 2023, les jeunes marques Omoda & Jaecoo ont été créées par le groupe Chery pour être uniquement commercialisées en dehors de la Chine. En moins de deux ans et demi, elles sont déjà parvenues à s’implanter sur 55 marchés, dont sept en Europe (Espagne, Italie, Royaume-Uni, Pays-Bas, Belgique, Pologne et Hongrie), pour un total de 650 000 unités vendues. L’objectif est d’en atteindre 1,5 million d’ici à 2030, sur plus de 60 marchés et avec plus de 3 000 points de vente.

Pour leur arrivée sur le marché français, elles s’appuieront donc sur deux lignes de produits, un peu à la manière de Jaguar Land Rover, partageant notamment showrooms et plateformes pour leurs véhicules. Leur positionnement sera en revanche relativement distinct. Omoda se définit en effet comme une marque "tech et lifestyle", s’adressant à un public jeune et moderne, quand Jaecoo se positionne comme une marque "élégante et outdoor", pour les explorateurs urbains à la recherche d’aventure.

Mais au-delà du positionnement, Omoda & Jaecoo proposeront également des véhicules au look assez différent. "Avant d’arriver en France, nous voulions attendre d’avoir des designs qui plairaient aux goûts des Français", nous glisse Hanbang Yu. Au moment du lancement dans l’Hexagone, la première des deux comptera alors dans sa gamme deux crossovers hybrides rechargeables : l’Omoda 7, un C-SUV de 4,66 m de long, et l’Omoda 9, un D-SUV d’une longueur de 4,78 m.

Pour la seconde, cela sera des SUV. Avec sa motorisation full hybrid, le Jaecoo 5 (4,4 m de long) se positionnera sur le segment B-SUV, tandis que le Jaecoo 7 (4,5 m de long), disponible à la fois en hybride et en hybride rechargeable, se rangera dans la catégorie C-SUV.

Pour l’ensemble des modèles, il faudra attendre janvier 2026 avant de pouvoir connaître leurs tarifs en France, ainsi que leurs équipements et leurs différentes finitions. Mais à titre indicatif, le Jaecoo 7 est commercialisé en Belgique à partir de 36 900 euros en hybride rechargeable.

D’autres produits viendront progressivement compléter la gamme, à l’image de l’Omoda 4, cousin technique du Jaecoo 5, qui devrait, selon nos informations, arriver sur le marché français dans sa version hybride en fin d’année 2026.

Pas de 100 % électrique au lancement

Au printemps 2026, les marques Omoda & Jaecoo se lanceront donc avec une gamme 100 % électrifiée. À l’exception de l’Omoda 9, tous les véhicules reposeront sur la même plateforme multiénergie. Ils embarqueront de fait le même bloc thermique, le 1,5 l TGDi, développant 143 ch (ou 105 kW), pour un couple de 215 Nm, ainsi qu’une boîte de vitesses 1DHT. Le moteur électrique de 204 ch (150 kW) et 310 Nm de couple est également identique quelles que soient les motorisations.

Seule la taille de la batterie change entre les versions hybrides et hybrides rechargeables. Ainsi, le Jaecoo 5 et le Jaecoo 7 en motorisation full hybrid disposeront d’une batterie de 1,83 kWh, pour une puissance maximale cumulée de 225 ch (165 kW). Sur l’Omoda 7 et le Jaecoo 7 PHEV, la capacité de la batterie grimpe à 18,3 kWh, tandis que la puissance totale atteint 347 ch (255 kW). Pour le second, l’autonomie tout électrique affichée est de 90 km en cycle mixte WLTP.

L’Omoda 9 associe de son côté le bloc 1,5 l TGDi à trois moteurs électriques. Les deux premiers sont situés à l’avant et développent 102 ch (75 kW) et 122 ch (90 kW), tandis que le moteur arrière affiche une puissance de 238 ch (175 kW), offrant une transmission intégrale. Au cumul, la puissance maximale de l’Omoda 9 est donc de 537 ch (395 kW), pour un couple de 650 Nm. Enfin, la boîte de vitesses 3DHT et une batterie de 34,46 kWh viennent compléter le package. Cette dernière permet à ce D-SUV de réaliser jusqu’à 145 km WLTP en mode tout électrique.

Si la consommation des modèles hybrides est encore en cours d’homologation, celle des véhicules hybrides rechargeables (sauf pour l’Omoda 7) est quant à elle connue. Point intéressant, ils affichent un bon niveau de consommation lorsque leur batterie est vide. "Nous bénéficions d’une très bonne technologie PHEV qui permet à Jaecoo 7 et Omoda 9 d’afficher une consommation maximale de 6 l pour 100 km lorsque la batterie des véhicules est déchargée", nous explique le directeur général de Chery France.

Même si les deux marques commercialisent des véhicules électriques en Europe, Omoda & Jaecoo ne proposeront toutefois pas de modèles électriques lors de leur arrivée en France au printemps 2026. "Nous sommes conscients que les véhicules électriques sont de plus en plus demandés, surtout chez les clients professionnels. Nous en avons dans notre gamme, mais nous les proposerons en France à condition d’avoir des véhicules écoscorés", souligne Hanbang Yu. Avant d’ajouter : "Rassurez-vous, les clients français n’auront pas à attendre très longtemps !"

Un réseau de 70 distributeurs dès le lancement

Au moment de leur lancement, Omoda & Jaecoo devraient pouvoir s’appuyer sur un réseau de 70 distributeurs, leur garantissant un bon maillage dans l’Hexagone. "Nous ne voulions pas nous lancer trop rapidement en France sans pouvoir compter sur un large réseau de distribution. Il était important pour nous d’avoir un réseau établi avant de nous lancer. Les distributeurs sont des acteurs locaux et ils connaissent donc parfaitement les attentes des acheteurs français", précise le patron de Chery France. D’autres partenariats devraient également suivre au cours de l’année 2026.

Quid des autres marques du groupe Chery ?

Omoda & Jaecoo ne sont pas les seules marques présentes au sein du portefeuille du groupe Chery. Ainsi, le constructeur chinois pourrait à terme prévoir d’autres lancements, notamment avec des marques dont le positionnement est différent. "Nous avons différentes marques au sein du groupe et nous pourrions donc aussi envisager de les commercialiser sur le marché français. Mais nous préférons les lancer de manière progressive", nous a confié Hanbang Yu. En tête de liste, il pourrait par exemple figurer la marque Exlantix (commercialisée en Chine sous le nom Exeed), qui adopte de son côté un positionnement premium, voire luxe.