Chery France structure sa direction commerciale

Antoine Roussel et Guillaume Cohen quittent XPeng France pour rejoindre Omoda et Jaecoo France, respectivement en tant que directeur commercial et responsable des ventes BtoB. La commercialisation des marques du groupe Chery doit débuter d’ici fin 2025.

Omoda et Jaecoo France montent leur direction commerciale. ©Omoda

Omoda et Jaecoo se structurent en vue de leur lancement sur le marché français d’ici la fin de l’année 2025. Un développement qui passe par des recrutements à des postes clés.

Les arrivées conjointes d’Antoine Roussel et de Guillaume Cohen entrent dans ce processus de montée en régime. Après avoir évolué tous les deux pendant un an dans les rangs de XPeng, ils rejoignent donc le staff des marques du groupe Chery en ce mois de septembre 2025.

Antoine Roussel arrive en tant que directeur des ventes. Il est épaulé dans ce nouveau défi par Guillaume Cohen au poste de responsable des ventes BtoB et du remarketing VO.

"Je suis ravi de faire partie des toutes premières personnes à pouvoir travailler pour le constructeur automobile Chery en France et contribuer activement à son développement commercial sur la partie B2B et le remarketing VO", écrit Guillaume Cohen sur le réseau social professionnel LinkedIn.

Boris Ollagnier fait lui aussi partie de l’équipe dirigeante de Chery France, et ce depuis février 2024. Il a la charge du développement du réseau de distribution.