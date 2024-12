Chery produit ses premiers véhicules en Europe

Le constructeur chinois Chery, qui a signé en avril 2024 une coentreprise avec l'espagnol EV Motors, vient de sortir ses premiers modèles de l'usine de Barcelone (Espagne), sous la marque Ebro Motors. Il s'agit de deux SUV, thermique et hybride rechargeable.

Le chinois Chery produit désormais sur le sol européen, en Espagne, l'Ebro S700. ©Chery-Ebro Motors

Alors que beaucoup d'annonces sont faites sur l'implantation d'usines de la part des constructeurs chinois, Chery, qui n'est toujours pas présent en France, est récemment passé à la vitesse supérieure.

Il a en effet créé en avril dernier une joint-venture avec l’espagnol EV Motors, qui détient la marque Ebro Motors, spécialisée dans les utilitaires entre 1954 et 1987. Cette dernière était tombée dans l’escarcelle de Nissan qui avait repris l’usine de Barcelone (Espagne) pour y produire notamment le pick-up Navara. Elle a été fermée en 2021 pour être reprise par Ebro Motors.

Selon nos confrères chinois du média Xinhua, les deux constructeurs ont annoncé la sortie des chaînes de production de deux premiers modèles. Il s'agit des Ebro S700 et S800, équipés de moteurs hybrides rechargeables (PHEV) et à combustion. "Il est prévu que six véhicules soient produits par heure d'ici le début de l'année prochaine", a indiqué Pedro Calef, président-directeur général d'Ebro Motors, cité par le média chinois.

Les S700 et S800 reposent sur la base du Chery Tiggo. En parallèle, le constructeur chinois produit déjà depuis quelques mois un SUV de la marque Omoda, qui rencontre un certain succès en Espagne.

Le PDG d'Ebro a annoncé que l'entreprise prévoit d'ouvrir dans un premier temps 30 concessions en Espagne pour commercialiser les nouveaux modèles assemblés dans l'usine. Cette collaboration a d'ailleurs permis de reprendre environ 750 anciens employés de Nissan.

Après Leapmotor qui assemble sa citadine T03 dans les usines polonaises de Stellantis à Tychy (Pologne), Chery devient le deuxième constructeur chinois à produire officiellement en Europe. À noter néanmoins qu'il était déjà présent dans l'industrie européenne, car il fournissait des modèles à assembler à l'italien DR Motors pour le marché local.