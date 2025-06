Espagne : coup d'arrêt sans conséquence pour le VO en mai 2025

Le marché espagnol des voitures d'occasion a subi une chute de 5,8 % en mai 2025, avec 174 200 transactions enregistrées. Malgré cette mauvaise passe, la tendance reste très positive. Les prévisions indiquent que l'année s'achèverait sur une croissance de 4 % par rapport à la période antérieure à la Covid.

Le marché espagnol des voitures d'occasion pourrait atteindre la barre des 2,2 millions de transactions en 2025. ©AdobeStock-WH_Pics

Les ventes de voitures d'occasion ont calé en mai 2025 en Espagne. D'après le rapport publié par la Ganvam, l'association professionnelle, le nombre de transactions a fondu de 5,8 % au cours de la période, par rapport à l'an passé. En termes de volume, 174 198 voitures ont été acquises.

Une contre-performance qui n'inquiète personne au demeurant. Et pour cause, malgré cela, le marché espagnol de la revente avoisine les 876 700 unités à la fin des cinq premiers mois. Ce qui correspond à une progression de 2,1 % sur un an, souligne la Ganvam dans son analyse.

Autour de 2,2 millions de transactions

À cette échelle de temps, il faut souligner que les importations de voitures d'occasion fonctionnent bien puisqu'elles se révèlent en hausse de 11,6 % jusqu'en mai, à 54 406 unités. Le remarketing des véhicules provenant de flottes d'entreprises trouve aussi un public plus large que l'an passé, à en croire la croissance de 3,3 %, pour totaliser 126 295 transactions à fin mai.

D'un point de vue de l'âge, les clients s'orientent plus souvent que l'an passé vers des voitures d'occasion de moins de trois ans (+2,2 %, à 127 210 unités). Ils ne tournent pas pour autant le dos aux véhicules âgés. Pour preuve, les exemplaires de plus de 15 ans ont gagné 3,5 % depuis le début de l'année, à presque 365 000 unités.

En fait, de manière globale, les analystes prédisent un scénario très positif pour le marché. En effet, selon leur projection, les reventes de voitures d'occasion boucleront une année en croissance de 4 % par rapport au niveau d'avant-Covid. En tout, quelque 2,2 millions de voitures d'occasion reprendraient la route en 2025.