Leasys fait évoluer sa plateforme VO Clickar

Publié le 27 avril 2026 ■ Par Robin Schmidt ■ 2 min de lecture

Le loueur longue durée de Stellantis et Crédit Agricole lance la nouvelle version de Clickar en Europe. Entièrement repensée, la plateforme de vente de véhicules d’occasion de Leasys reste exclusivement dédiée aux professionnels mais sera prochainement étendue aux particuliers.

La nouvelle version de Clickar est disponible dans tous les marchés où Leasys opère, à l’exception du Royaume-Uni, de la Belgique et des Pays-Bas. ©Leasys

Leasys lance la nouvelle version de Clickar en Europe. Lancée en 2020, la marketplace numérique dédiée aux véhicules d’occasion (VO) bénéficie de quelques évolutions, caractérisées par des performances améliorées et une plus grande facilité d’utilisation. Drivalia, la carte maîtresse du Crédit Agricole dans la LLD ? Entièrement repensée, Clickar offre dorénavant un accès plus rapide à une large sélection de véhicules, tout en proposant un processus d’achat simplifié. La nouvelle interface facilite en effet la navigation, améliore les fonctions de recherche et permet aux utilisateurs d’accéder rapidement aux véhicules disponibles et de les évaluer. Une extension progressive du service aux particuliers Les partenaires et acheteurs professionnels peuvent accéder à une large sélection de véhicules issus de l’activité de location longue durée de Leasys. Exclusivement dédiée aux professionnels, la plateforme sera toutefois progressivement étendue aux particuliers, dans le cadre de la feuille de route de la coentreprise de Stellantis et Crédit Agricole Personal Finance & Mobility. "Clickar est un levier stratégique pour développer davantage notre activité de remarketing, en soutenant à la fois l’efficacité opérationnelle et la croissance commerciale en Europe", a déclaré Matteo Merlo, directeur du remarketing chez Leasys. Leasys accueille son nouveau directeur général Qui poursuit : "Grâce à une plateforme plus intuitive, efficace et transparente, nous améliorons l’expérience client en garantissant un accès plus simple et plus rapide à notre offre de véhicules." Clickar est disponible dans tous les marchés où Leasys opère, à l’exception du Royaume-Uni, de la Belgique et des Pays-Bas. En Espagne, la plateforme opère sous le nom de Leasys Automarket, tout en proposant les mêmes fonctionnalités et la même offre de services.

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