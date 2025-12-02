Leasys accueille son nouveau directeur général

Andrea Bandinelli est le nouveau directeur général de Leasys. Salarié du groupe PSA devenu Stellantis depuis 25 ans, il succède à Rolando d’Arco, parti en septembre 2025. L’intérim était assuré par Antoine Delautre, directeur financier du loueur.

Andrea Bandinelli, nouveau directeur général de Leasys. ©Leasys

Le nouveau directeur général de Leasys se nomme Andrea Bandinelli. Un profil très financier fort d’une expérience de 25 ans dans les domaines de la finance et des relations avec les investisseurs pour le compte du groupe PSA, devenu Stellantis en 2021.

Il fut notamment directeur général de Credipar de 2012 à 2017. Il occupait dernièrement le poste de directeur financier pour le Moyen-Orient et l'Afrique, après avoir été directeur financier pour la mobilité et responsable des relations avec les investisseurs.

Andrea Bandinelli prend donc les commandes du loueur longue durée Leasys, fruit d’une coentreprise de Stellantis et Crédit Agricole Personal Finance & Mobility. Sa mission consistera à "accélérer sa croissance rentable et à renforcer sa position d'acteur clé sur le marché européen de la location opérationnelle", précise un communiqué.

"Je suis honoré de prendre la responsabilité de diriger Leasys à un moment aussi passionnant pour le secteur de la mobilité", déclare Andrea Bandinelli. À ce jour, Leasys est présent dans onze pays européens et revendique 950 000 véhicules sous contrat.

Andrea Bandinelli succède à Rolando d’Arco à la tête de l’entreprise. Ce dernier était parti à la fin de l’été. Antoine Delautre, directeur financier, assurait depuis l’intérim à la direction générale.