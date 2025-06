Chez Leasys, l’électrique devient moins cher que le thermique

Publié le 12 juin 2025 ■ Par Damien Chalon ■ 3 min de lecture

Dans un contexte réglementaire tendu, Leasys France mise sur le conseil et la pédagogie pour accompagner ses clients vers l’électrification. Avec son label e-Move et l’appui de l’outil TCO Scan, le loueur entend démontrer noir sur blanc que le véhicule électrique est désormais plus compétitif que le thermique.

Les commandes de véhicules électriques enregistrées par Leasys ont progressé de 35 % en 2024 et la tendance reste haussière avec +38 % sur les quatre premiers mois de 2025. ©AdobeStock-Halfpoint

Leasys France place l’électrification des flottes au cœur de sa stratégie. Le loueur longue durée, coentreprise à 50/50 entre Stellantis et Crédit Agricole Personal Finance & Mobility, entend accompagner ses clients dans cette transition complexe en lançant le label e-Move. "Notre objectif est clair : simplifier la vie de nos clients dans un contexte réglementaire de plus en plus technique, même pour les grandes flottes les mieux structurées", explique Frédéric Bruschini, directeur marketing de Leasys France. TCO favorable aux électriques Stellantis La dynamique est déjà bien enclenchée. Les commandes de véhicules électriques enregistrées par le loueur ont progressé de 35 % en 2024, et la tendance reste haussière avec +38 % sur les quatre premiers mois de 2025. À moyen terme, Leasys vise une part de 25 % de véhicules électriques dans son parc sous contrat. Pour atteindre un tel niveau, Leasys France compte donc sur e-Move. Ce label interne certifie qu’un véhicule électrique est, en coût total de détention (TCO), plus avantageux que son équivalent thermique. Une promesse qui ne concerne pour l’heure que des modèles électriques du groupe Stellantis. Ayvens et la BEI donnent un coup de pouce aux VUL électriques Cette démarche s’appuie sur un outil du marché, TCO Scan, personnalisé aux couleurs du loueur pour ses équipes. Objectif : permettre à ses commerciaux et aux vendeurs du réseau Stellantis de construire une démonstration économique solide, sur la base d’hypothèses d’usage réalistes. Sur un engagement classique de 36 mois et 45 000 km, les premiers résultats sont parlants. L’e-2008 Style, par exemple, coûte 47 euros de moins par mois en TCO que la version thermique, malgré un loyer mensuel plus élevé d’une centaine d’euros. La Citroën ë-C3 affiche un gain de 69 euros par mois, l’Opel Grandland Électrique (finition Business) de 77 euros. Les VUL favorisés par les CEE Les écarts sont encore plus marqués sur les véhicules utilitaires. Le Fiat Scudo électrique, dont le loyer est à 330 euros par mois (soit 100 euros de plus que le diesel), revient en réalité 148 euros moins cher chaque mois en coût total de détention, grâce à la réintégration complète des CEE dans les loyers. L’analyse prend en compte le coût réel de la recharge (avec un kWh évalué à 0,20 euro en moyenne), en considérant que 80 % des recharges se font à domicile. Le coût d’installation de la borne n’est pas intégré. Le tout donne aux équipes commerciales un argumentaire concret pour expliquer chaque ligne du calcul à leurs clients. Leasys passe le cap des 900 000 véhicules sous contrat "Nous voulons démontrer que le passage à l’électrique ne coûte pas plus cher. Avec les conditions de base du constructeur et du loueur, nous savons que l’électrique est moins cher. Le label e-Move permet de le démontrer clairement", insiste Frédéric Bruschini. Pour renforcer l’attractivité des offres, Leasys y intègre également l’abonnement à la carte Total Fleet multi-énergies.

