Leasys passe le cap des 900 000 véhicules sous contrat

Leasys a achevé l’année 2024 avec 906 000 véhicules sous contrat. L’objectif du million fin 2026 est en bonne voie pour le loueur longue durée codétenu par Stellantis et Crédit Agricole Personal Finance & Mobility.

Rolando D'Arco, PDG de Leasys, dévoile le bilan 2024 du loueur longue durée. ©Leasys

Le nouveau Leasys, comme le qualifient ses dirigeants, vient d’achever sa première année pleine d’exercice sur une bonne note. Le loueur longue durée codétenu par Stellantis et Crédit Agricole Personal Finance & Mobility, qui a vu le jour en avril 2023, a passé le cap des 900 000 véhicules sous contrat.

À fin décembre 2024, Leasys comptait exactement 906 000 véhicules à la route. Rappelons qu’à ses débuts, il y a près de deux ans, le rapprochement des flottes de l’ancien Leasys et de Free2Move Lease lui offrait un total de 828 000 véhicules. Un volume qui était monté à 870 000 unités fin 2023. Le million de véhicules en 2026 reste l’objectif.

243 000 livraisons en 2024

La flotte gérée a donc progressé de 4 % en 2024. Une performance qui se situe entre le +5,4 % d’Arval et le -3,6 % d’Ayvens, ses deux principaux concurrents à l’échelle européenne. "L’ambition de Leasys reste d’atteindre le top 3 du marché de location longue durée dans les onze pays où nous sommes présents", rappelle Rolando D’Arco, le PDG du loueur.

D’autres indicateurs illustrent la trajectoire ascendante de Leasys. Au cours de l’exercice écoulé, l’entreprise a procédé à 243 000 livraisons, un total supérieur de 83 % à celui de 2023. Des mises à la route de plus en plus électrifiées. L’objectif est de monter à 25 % d’électriques sur l’ensemble de la flotte en 2026, contre 14 % actuellement et 8 % en avril 2023.

Un profond travail a ensuite été entrepris avec les réseaux Stellantis pour que Leasys devienne l’option n°1 préconisée aux clients en matière de LLD. Ce rapprochement porte ses fruits puisque 85 % des livraisons effectuées en 2024 ont concerné des véhicules du groupe Stellantis.

"L’objectif est de servir au mieux nos clients particuliers et professionnels avec les 14 marques de Stellantis", assure Rolando D’Arco. Le dirigeant rappelle toutefois que Leasys est en mesure de proposer des solutions de location pour tous les véhicules présents sur le marché européen.

112 millions de résultat net

Le loueur cible principalement les entreprises, qui représentent 89 % de son activité. Leasys s’est notamment structuré pour répondre en direct aux grands appels d’offres nationaux et internationaux.

La clientèle des particuliers demeure marginale (11 %) mais, là aussi, l’ambition est de grandir. Une nouvelle plateforme d’e-commerce a été déployée à leur intention dans plusieurs pays avec des premiers résultats qualifiés de "prometteurs". La LLD de véhicules d’occasion figure également parmi les axes de développement sur cette cible.

L’activité VO, justement, n’a pas été aussi florissante qu’en 2023. Une normalisation du marché qui concerne d’ailleurs l’ensemble des loueurs. En 2024, Leasys a revendu 90 000 véhicules, contre 50 000 en 2023, mais a vu son résultat financier dans ce domaine fondre de 34 %, à 65 millions d’euros.

Il s’agit du seul indicateur financier orienté à la baisse. Les encours financiers ont bondi de 36 %, à 10,2 milliards d’euros, la marge brute d’exploitation s’est élevée à 388 millions d'euros (+12 %) et le résultat net a atteint 112 millions d’euros.

Marge de progression

Des résultats encourageants qui ne font pas pour autant de ce loueur une référence continentale incontournable. Le réflexe Leasys n’est pas encore ancré dans les grandes flottes, principales pourvoyeuses de volumes.

Bien que des investissements aient été consentis dans la digitalisation (signature numérique, dématérialisation des documents, relance du portail My-Leasys…), la fidélisation et l’expérience client, les loueurs historiques du marché gardent une longueur d’avance. "La digitalisation représente un véritable levier de croissance pour Leasys", est-il annoncé à juste titre.