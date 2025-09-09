Leasys nomme Antoine Delautre comme directeur général par intérim
Publié le 9 septembre 2025
Directeur général de Leasys depuis 2021, Roland d’Arco a quitté ses fonctions le 4 septembre 2025. C’est ce que nous fait savoir un très court communiqué de presse publié par le groupe. Les raisons de son départ n’ont toutefois pas été précisées.
Pour assurer l’intérim, le loueur longue durée, coentreprise détenue à parts égales par Stellantis et Crédit Agricole Personal Finance & Mobility (CAPFM), a donc choisi Antoine Delautre. Ce dernier conserve en parallèle son poste de directeur financier du groupe, qu’il occupe depuis avril 2023.
Pour rappel, Leasys dispose d’une flotte gérée de 900 000 véhicules qui est déjà opérationnelle dans pas moins de onze pays européens : l’Italie, l’Espagne, la France, le Royaume-Uni, l’Allemagne, la Belgique, les Pays-Bas, le Portugal, la Pologne, le Luxembourg et l’Autriche.
Laisser un commentaire
Vous devez vous connecter pour publier un commentaire.