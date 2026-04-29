Ora7 franchit le cap des 50 000 VO revendus

C'est une borne importante que vient de franchir Ora7. L'enseigne lyonnaise vient de dépasser les 50 000 facturations de voitures d'occasion dans son histoire. Une performance réalisée en vingt ans d'existence pour l'entreprise de remarketing automobile qui a débuté son aventure sur le marché des reventes à particulier avant de s'étendre aux transactions à professionnel, en 2012.

"Nous retenons une aventure humaine sous la direction d'une équipe en place depuis presque le début", commente un Florian Jannier, le responsable marketing et web de l'entreprise. En deux décennies, Ora7 a ouvert deux points de vente grand public dans la Drôme et dans le Rhône, ainsi qu'un pôle marchand dans ce même département.

Un chiffre d'affaires de 59 millions d'euros

Désormais, la branche BtoB est clairement majoritaire dans l'activité d'Ora7. Le bilan de l'année fiscale décalée du groupe, établi fin mars, en atteste encore : 60 % des 3 650 voitures d'occasion écoulées sont partis chez d'autres professionnels.

"Le bilan annuel a été satisfaisant, nous avons gagné en volume et en rentabilité", glisse Florian Jannier. Ora7 a cumulé un chiffre d'affaires de 59 millions d'euros et dégagé une profitabilité "confortable". Le directeur marketing embraye : "il faudra maintenir le rythme malgré les difficultés du marché".

Parmi les difficultés, il y a évidemment l'électrification. L'enseigne ne se montre pas des plus proactives sur le segment des voitures électriques. Le parc occasion compte surtout des hybrides, dont environ 40 % de PHEV pour le moment, autrement dit, "ce que les clients veulent", estime le directeur marketing.

Investissement dans les outils d'exploitation des données

Il faudra s'adapter aux buybacks. Mais Ora7 n'y est pas exposé dans son approvisionnement. Certes, il y a des voitures en retour de LOA, mais les enchères, les plateformes de remarketing et la maison-mère, Yesss Electrique, constituent les principaux canaux d'acquisition de véhicules d'occasion à revendre.

L'enseigne lyonnaise a démarré un plan d'investissement sur les outils. Il consiste à moderniser l'informatique pour "savoir faire parler les datas engrangées depuis des années". Pour le directeur marketing, l'ambition sera d'être capable de proposer les bons véhicules aux bonnes personnes d'un point de vue géographique. Le cahier des charges est en cours de rédaction et SpiderVO, le fournisseur DMS d'Ora7 depuis 2021, devrait apporter sa pierre à l'édifice.