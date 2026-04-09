Voitures électriques d'occasion : 60 % des revendeurs parient sur une baisse des prix

Les véhicules électriques à revendre sur le marché des voitures d'occasion verront leur prix évoluer à la baisse. Voilà la conviction partagée par 60 % des professionnels interrogés dans le cadre de l'étude annuelle conduite par Auto1.com, dont les résultats ont été publiés le 8 avril 2026.

Pour réaliser son enquête, Auto1.com a sollicité un total de 8 700 utilisateurs européens de la plateforme de remarketing. Alors que 6 sur 10 tablent sur une diminution, 23 % des revendeurs pensent que le niveau tarifaire des voitures électriques d'occasion ne bougera pas au cours de l'année 2026. Il y a donc, tout de même, 16 % des professionnels qui s'attendent à une phase d'inflation.

La France dans le bas du classement des intentions

Un sujet que les enseignes vont surveiller avec une grande vigilance puisque de plus en plus d'entre elles projettent de vendre au moins une voiture électrique d'occasion. Dans les dix pays européens passés au crible, 43 % des répondants sont dans ce cas, contre 32 % l'an passé. La France se situe bien en dessous : malgré un bond de onze points, seuls 35 % des professionnels pensent vendre un VE d'occasion cette année.

À titre de comparaison, Auto1 rapporte une part de 83 % au Danemark (+5 pts), de 67 % au Portugal (+16 pts) et de 51 % aux Pays-Bas (+12 pts). Il n'y a qu'en Belgique que les prévisions sont moins ambitieuses qu'en France, à 33 % (+8 pts).

En zoomant sur notre pays, l'étude révèle une forme de prudence chez les professionnels. Si 65 % d'entre eux ne comptent pas faire commerce de VEO, ils ne sont que 9 % en vérité à viser un volume supérieur à 20 unités. Les 26 % restants se situeront, selon eux, entre 1 et 20 transactions.

+62 % de VE en transit sur la plateforme

Paradoxalement, l'Hexagone tient une place de choix dans le classement des pays où Auto1.com fait le plus d'affaires avec les voitures électriques d'occasion. Entre 2024 et 2025, le nombre de transactions y a augmenté de 62 %, consolidant la deuxième place européenne.

Une croissance supérieure à la moyenne pour Auto1.com. D'une année à l'autre, la plateforme de remarketing a enregistré une progression de 57 % du volume de VE d'occasion, alors que le nombre total de voitures toutes motorisations confondues avait grimpé de 20 %. Traduit en chiffres, le groupe allemand annonce 29 100 transactions BtoB de VE en 2025, soit 4 % de son activité globale.