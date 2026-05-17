SOH des batteries : 22 700 véhicules électriques étudiés !

Durant l'année 2025, Geotab a récolté les données de 22 700 véhicules électriques de 21 marques et modèles différents, afin d'analyser l'évolution de la santé de la batterie (SOH – State of health).

L'étude présente ainsi un taux annuel moyen de dégradation de la capacité des batteries de 2,3 %, contre 1,8 % en 2024. "Cette évolution reflète les changements observés dans l’usage des véhicules électriques, et notamment le recours croissant à la recharge rapide en courant continu à forte puissance", explique la société de gestion de flotte.

Cela étant, même si les chiffres semblent meilleurs qu'anticipés, la recharge rapide est loin d'être neutre. "Les véhicules recourant largement à la recharge rapide au-delà de 100 kW connaissent une dégradation plus rapide, avec des taux pouvant atteindre 3 % par an, contre environ 1,5 % pour les véhicules utilisant principalement la recharge en courant alternatif, ou avec des puissances plus faibles", précise Geotab.

"Utiliser la puissance de recharge la plus faible possible tout en répondant aux exigences opérationnelles peut avoir un impact mesurable sur la santé des batteries à long terme, sans pour autant limiter la disponibilité des véhicules", estime Charlotte Argue, Senior Manager, Sustainable Mobility chez Geotab.

Le climat et la température ont aussi une incidence. Ainsi, selon l'étude, "les véhicules opérant dans des régions plus chaudes affichent une dégradation d’environ 0,4 % par an supérieure à celle observée dans des climats tempérés."

Les usages constatés montrent aussi qu'utiliser la batterie sur une large plage de charge n'entraîne pas une usure plus importante. "La dégradation augmente surtout lorsque le véhicule reste longtemps et de manière répétée presque totalement chargé ou presque complètement déchargé", indique Geotab.

Mais naturellement, plus le véhicule électrique est utilisé, plus l'usure est constatée. Parmi les VE les plus sollicités, l'étude montre que la dégradation est supérieure de 0,8 % par rapport à ceux les moins utilisés.