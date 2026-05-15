Atlante étend son réseau de bornes de recharge grâce à Powerdot

L’opérateur italien de bornes de recharge annonce la signature d’un partenariat avec Powerdot. Grâce à cette association, les clients d’Atlante auront désormais accès à plus de 7 500 points de recharge rapide et ultrarapide répartis sur 1 170 stations actives en France.

Ce partenariat débute par l’intégration complète du réseau français de Powerdot dans l’application myAtlante, le programme de fidélité Green Gems et l’abonnement Atlante Go. ©Atlante

Atlante renforce sa présence en France. L’entreprise italienne spécialisée dans la recharge rapide et ultrarapide pour véhicules électriques vient en effet d’annoncer la signature d’un partenariat stratégique avec Powerdot. Cette collaboration débute ainsi par l’intégration complète du réseau français de Powerdot dans l’application myAtlante, le programme de fidélité Green Gems et l’abonnement Atlante Go.

En combinant son réseau d’infrastructures de recharge haute puissance et sa plateforme d’accès clientèle personnalisée avec le réseau de la start-up portugaise, Atlante permet désormais à ses clients d’accéder à un total de 7 500 points de recharge rapide et ultrarapide répartis sur pas moins de 1 170 stations actives en France.

Pour rappel, Atlante collabore déjà avec Electra, Fastned et Ionity au travers de la ChargeLeague (anciennement appelée Spark Alliance). De son côté, la start-up portugaise Powerdot est l’un des principaux propriétaires-opérateurs de points de charge pour véhicules électriques en Europe, mais aussi le plus grand réseau de recharge rapide en France, son principal marché.

"La France est notre plus grand marché et le pays où cette vision a le plus porté ses fruits. Le partenariat avec Atlante nous permet de mettre notre réseau entre les mains d’encore plus de conducteurs via une plateforme fiable et bien établie. Ensemble, nous rendons plus que jamais la recharge VE en France simple, abordable et accessible", a réagi Matthieu Dischamps, directeur général régional France et Benelux chez Powerdot.

Une seule application et un seul abonnement

En élargissant son réseau de points de recharge en France, Atlante ne souhaite pas pour autant complexifier l’expérience de ses clients. Le réseau de Powerdot, stratégiquement situés au niveau des supermarchés, des centres commerciaux, des restaurants ou encore des hôtels, sera désormais directement accessible via l’application myAtlante et les cartes RFID myAtlante.

Les stations Powerdot sont également inclues dans l’abonnement Atlante Go en France, pendant la période de lancement, au même tarif mensuel, soit 9,99 euros par mois. Avec cet abonnement, les conducteurs de véhicules électriques en France bénéficieront de tarifs préférentiels.

Les stations rapides et ultrarapides d’Atlante restent accessibles à 0,29 euro/kWh, tandis que les stations de recharge de Powerdot proposent un prix de lancement de 0,32 euro/kWh valable jusqu’au 30 juin 2026. Enfin, celles des partenaires ChargeLeague (Electra, Fastned et Ionity) sont toujours à 0,49 euro/kWh.

En prime, le programme de fidélité Green Gems d’Atlante est également étendu à Powerdot. Désormais, chaque kWh rechargé sur l’une des stations de l’application myAtlante, qu’il s’agisse des stations Atlante, Powerdot ou des partenaires ChargeLeague, permettra aux clients de l’entreprise italienne de cumuler des "Green Gems", facilement convertibles en recharges supplémentaires.