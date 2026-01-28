Powerdot compte désormais plus de 7 000 points de recharge en France

La start-up portugaise a ouvert près de 1 200 nouveaux points de charge en France en 2025, portant son total à plus de 7 000, répartis sur plus de 1 100 sites. Powerdot devient donc le premier opérateur à dépasser les 1 000 stations de recharge rapide actives dans l’Hexagone.

Powerdot compte plus de 11 500 points de charge déployés sur près de 2 300 sites, dans six pays européens. ©Powerdot

Powerdot annonce des résultats records en 2025. L’opérateur de bornes de recharge portugais a terminé l’année avec plus de 11 500 points de charge déployés sur près de 2 300 sites, dans six pays européens. Cette progression s’appuie sur 2 500 nouveaux points de charge installés en 2025.

Pour ce qui est de la France, Powerdot y a ouvert plus de 150 nouveaux sites comptant un total de près de 1 200 points de charge. À la fin de l’année 2025, la start-up portugaise disposait donc d’un réseau de 7 000 points de charge en France, répartis sur plus de 1 100 sites. Powerdot est ainsi devenu le premier opérateur à atteindre, puis dépasser, les 1 000 stations de recharge rapide actives dans l’Hexagone.

Cette croissance rapide repose avant tout sur un investissement majeur. En effet, l’an dernier, Powerdot a été sélectionné pour participer au sommet Choose France 2025, après une première participation en 2023. À cette occasion, l’entreprise avait annoncé un nouvel investissement stratégique de 100 millions d’euros, afin d’accélérer le déploiement d’infrastructures de recharge rapide en France d’ici à 2030. En 2025, ce sont d’ores et déjà 36 millions d’euros qui ont été injectés.

Un réseau qui se densifie et s’inscrit dans le long terme

En 2025, Powerdot a également affiché une performance opérationnelle élevée, avec une disponibilité proche de 100 % sur l’ensemble de son réseau. Un niveau de fiabilité qui se confirme dans les usages puisque depuis 2023, la taille du réseau a triplé tandis que l’énergie délivrée a été multipliée par cinq. Selon l’opérateur, la durée moyenne d’une session de recharge est de 44 minutes, en ligne avec le temps passé dans les commerces et lieux de vie.

La dynamique s’est encore accélérée avec la saisonnalité. Sur la période estivale de 2025, l’énergie délivrée via le réseau Powerdot a en effet progressé de 61 % en un an, portée par les déplacements, la fréquentation des enseignes et la recharge au fil des trajets. En fin d’année, un nouveau record a par ailleurs été atteint avec une hausse de 120 % en glissement annuel, confirmant que la demande se renforce durablement dans les moments du quotidien, au-delà des seuls événements exceptionnels.

Cette croissance repose également sur une densification ciblée des implantations existantes. Powerdot a ajouté des points de charge sur 50 sites déjà équipés, tandis que plus de 100 contrats ont été prolongés, portant à plus de 650 le nombre de partenaires en Europe.

En parallèle, l’entreprise a déployé la technologie Plug & Charge sur l’intégralité de ses stations en France, en Espagne, en Belgique et en Pologne. Elle a également poursuivi ses investissements dans l’innovation avec l’ouverture de Powerlab, son hub de recherche et développement à Porto, au Portugal. "2025 marque un vrai changement d’échelle pour Powerdot en Europe et en France", déclare Matthieu Dischamps, directeur général de Powerdot France et Belgique.

"Notre objectif reste constant : offrir aux électromobilistes, sur leurs lieux d’arrêt naturel, une recharge toujours plus fiable et disponible. La demande progresse vite et elle s’exprime dans les usages du quotidien. C’est exactement pour cela que nous investissons et déployons à grande échelle, tout en simplifiant l’expérience, notamment grâce à la technologie Plug & Charge déployée sur l’intégralité de nos stations en France, Espagne, Belgique et Pologne."