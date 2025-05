Powerdot investit 100 millions d’euros pour renforcer son réseau de recharge en France

La start-up portugaise annonce un investissement de 100 millions d’euros visant à déployer de nouvelles infrastructures de recharge en France. Powerdot souhaite ainsi installer plus de 4 000 points de charge ultrarapide supplémentaires d’ici à 2027.

En France, Powerdot dispose déjà d'un réseau de 6 000 points de charge sur plus de 1 000 stations de recharge rapide. ©Powerdot

Powerdot voit les choses en grand. À l’occasion de l’édition 2025 de Choose France, l’opérateur de bornes de recharge portugais a annoncé un nouvel investissement de 100 millions d’euros pour renforcer son maillage territorial en France. Ce montant sera donc investi stratégiquement par Powerdot, qui prévoit l’installation de plus de 4 000 points de recharge ultrarapide supplémentaires dans l’Hexagone d’ici à 2027.

Ils viendront ainsi s’ajouter aux 6 000 points de charge déjà en service dans le pays sur plus de 1 000 stations de recharge rapide, Powerdot étant devenu le plus large réseau de recharge rapide de France en moins de quatre ans. "Nous sommes extrêmement fiers d’annoncer ce nouvel investissement majeur qui reflète notre engagement de simplifier la recharge pour les véhicules électriques en France", a réagi Luis Santiago Pinto, directeur général de Powerdot.

L’investissement de la start-up se traduira principalement par le déploiement d’infrastructures de recharge sur les lieux d’arrêt naturels, tels les supermarchés, centres commerciaux et retail parks. Pour cela, Powerdot s’appuiera sur les magasins de partenaires retailer dont plus de la moitié sur les magasins Carrefour, Coopérative U et Mousquetaires.

"Travailler main dans la main avec des acteurs majeurs du retail tels que Carrefour, Coopérative U et Mousquetaires nous permet d’installer des stations de recharge là où les utilisateurs en ont le plus besoin, rendant la recharge de véhicules électriques accessible à tous. Ce nouvel investissement représente un pas de plus pour soutenir les ambitions de la France en termes de développement durable et accélérer la transition vers une mobilité plus verte", précise le patron de Powerdot.

Des engagements forts pour le territoire français

Powerdot avait déjà été retenu pour l’édition 2023 de Choose France. L’opérateur portugais avait en effet déclaré vouloir investir à hauteur de 140 millions d’euros sur le territoire français, en installant 8 000 points de charge supplémentaires et en créant 200 emplois directs et indirects.

Ces engagements se concrétisent aujourd’hui par un rythme de croissance soutenu, puisque Powerdot déploie en moyenne une nouvelle station de recharge par jour en France. En complément, la start-up dispose également d’un très fort maillage territorial, car elle couvre aujourd’hui 100 % des départements de la France continentale.

"Depuis notre arrivée sur le marché français, il y a cinq ans, nous avons progressé à pas de géant avec comme vision ultime la simplification et l’accessibilité de la recharge des véhicules électriques pour le grand public", rappelle Matthieu Dischamps, directeur général France de Powerdot.

Qui poursuit : "Aujourd’hui, nous revendiquons des objectifs toujours plus ambitieux : l’installation de bornes de recharge rapide et ultrarapide sur les meilleurs emplacements, grâce à nos partenariats avec les plus grandes enseignes de retail ; un taux de disponibilité de nos bornes parmi les meilleurs du marché ; et l’adoption des technologies les plus innovantes, comme la technologie Autocharge, que nous avons été les premiers à proposer à grande échelle sur le territoire français […]"