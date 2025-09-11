Bump ajoute Atlante à son réseau de partenaires en France

Publié le 11 septembre 2025 ■ Par Jean-Baptiste Kapela ■ 2 min de lecture

Le spécialiste de la recharge pour les professionnels annonce la signature d’un partenariat avec Atlante. Les clients de Bump pourront accéder au réseau de 1 000 bornes ultrarapides de l’entreprise italienne sans commission.

Bump annonce la signature d’un partenariat avec le spécialiste italien de la recharge ultrarapide dans le sud de l’Europe, Atlante. ©Atlante

Les partenariats entre les différents acteurs de la recharge en France ne font que se renforcer. Cette fois-ci, Bump annonce la signature d’un nouvel accord avec le spécialiste italien de la recharge ultrarapide dans le sud de l’Europe, Atlante. L’entreprise experte dans la recharge pour les entreprises ajoute ainsi plus de 1 000 points de charge dans l’Hexagone à son réseau. "Notre partenariat avec Atlante répond à un besoin concret de nos clients : avoir accès à des points de charge rapides et fiables pour leurs trajets professionnels. Le tout, avec un budget maîtrisé", se réjouit François Oudot, directeur de Bump. "Cette collaboration est particulièrement importante pour Atlante, car elle nous permet d'étendre notre portée à l'un des segments les plus dynamiques de la mobilité : les flottes et les conducteurs professionnels", assure de son côté Jacques Galvani, directeur général chez Atlante France. Bump couvre désormais 35 % du réseau de recharge rapide en France Cette collaboration entre les deux acteurs de la recharge va permettre aux salariés des entreprises clientes de bénéficier d’un accès privilégié aux bornes de recharge d’Atlante en France sans commission. L’accord permet à Bump de couvrir 35 % du réseau de recharge rapide et ultrarapide en France. Cela correspond à 10 000 points de charge et permet de réaliser son ambition de couvrir les axes routiers stratégiques. Comme pour les autres partenaires de l’opérateur français tels qu’Engie, Vianeo, Powerdot et Allego, l’accès aux bornes Atlante se fait facilement via l'application Bump-Charge et le Bump Pass. Au-delà des 0 % de commission sur les recharges professionnelles sur l’ensemble du réseau de partenaires Bump, les gestionnaires de flotte peuvent réaliser 7 % d'économie en moyenne sur la recharge en itinérance. Le plus grand réseau de recharge rapide d’Europe verra le jour en 2025 Le réseau Atlante s’étend principalement dans le sud de l’Europe, notamment en Italie, en Espagne, au Portugal et prochainement en Suisse. L’installateur de bornes italien assure que ses 3 500 points de charge sont alimentés par les énergies renouvelables.

Vous devez activer le javacript et la gestion des cookies pour bénéficier de toutes les fonctionnalités.