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Autobiz et Jato Dynamics s'unissent pour changer les codes du remarketing

Publié le 27 mars 2026

Par Gredy Raffin
2 min de lecture
Les deux entreprises déjà partenaires depuis quelques mois ont décidé de pousser un peu plus loin leur coopération. Autobiz et Jato Dynamics proposeront un système qui automatise l'identification et l'estimation de la valeur d'un véhicule d'occasion sur le marché du remarketing.
autobiz jato
L’accord entre Jato et Autobiz va s'appliquer dans 22 pays européens. ©AdobeStock-Kyryl Gorlov

Autobiz et Jato Dynamics ont annoncé, le 26 mars 2026, la signature d’un partenariat stratégique de grande envergure. Les deux entreprises entendent transformer en profondeur l’exploitation de la donnée automobile sur le marché européen. Ce qui devrait profiter aux acteurs du remarketing de véhicules d'occasion.

 

Et pour cause, les deux acteurs vont proposer une solution intégrée couvrant à la fois la solution d’identification des véhicules de Jato Dynamics et l'outil d'estimation de la valeur des véhicules d'occasion édité par Autobiz. Cette alliance vise à répondre à un enjeu croissant pour les professionnels : disposer d’informations fiables, cohérentes et directement exploitables tout au long du cycle de vie d’un véhicule.

 

L’accord va s'appliquer dans 22 pays européens. Concrètement, la coopération se traduit par une intégration croisée des technologies et des données. Ainsi, les professionnels, qu'ils soient utilisateurs des solutions de Jato ou d’Autobiz, auront le même niveau de prestation. Les premiers gagneront en maîtrise d'estimation des valeurs futures. Les seconds auront la garantie d'identifier précisément les véhicules et leurs spécificités.

 

Une suite logique

 

Une annonce qui s'inscrit dans la continuité du travail entamé l'an passé. Autobiz et Jato ont imaginé ce dispositif en 2025 pour le compte d'Europcar Mobility Group. L'opérateur de services de mobilité ayant vu dans cette alliance stratégique la possibilité de piloter bien plus finement l'exploitation de sa flotte et les actions de revente sur le complexe marché des véhicules d'occasion.

 

Comment Sofipel a structuré une offre de véhicules d'occasion pour les flottes

 

Ce partenariat intervient dans un contexte de mutation rapide du secteur automobile. L’électrification des gammes, la complexité réglementaire, la montée des opérations transfrontalières et la volatilité accrue des valeurs résiduelles renforcent le besoin d’outils capables de croiser données produit et intelligence marché.

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