IPop : le fondateur de l'Agence Automobilière acte la naissance de sa voiture électrique

Ce n'est pas tous les jours que la France compte un nouveau constructeur automobile national. Le 28 avril 2026, Christophe Winkelmuller, a levé le voile sur l'IPop Automobiles, une entreprise qui proposera une gamme de voitures électriques. La cérémonie organisée dans le Musée national de l'automobile de Mulhouse mettait un terme au premier chapitre de ce projet industriel si spécial.

Connu comme président-fondateur de L'Agence Automobilière, la franchise de vente de voitures d'occasion en CtoC, Christophe Winkelmuller ajoute donc une corde à son arc. L'IPop débarque sur le segment des quadricycles lourds avec l'ambition de défendre le "made in France". En effet, contrairement à la tendance, le porteur du projet a cherché par tous les moyens à ce que les composants viennent de l'Hexagone.

Dangel comme assembleur

Le contrat a été rempli. Le prototype roulant de l'IPop présenté à la presse résulte d'une coopération avec des fournisseurs tricolores. Ce qui vaut tout particulièrement pour la batterie, le moteur électrique et la chaîne de traction. Les éléments de carrosserie et le vitrage aussi font valoir une production chez des équipementiers nationaux.

Pour l'usinage de l'IPop, Christophe Winkelmuller a trouvé un partenaire de premier plan. Le quadricycle sera confié à Dangel. "Leur activité pour Stellantis tourne en sous-régime. Nous avons donc pu négocier de prendre un créneau sur les chaînes. Cela va nous garantir une qualité d'assemblage", se félicite le dirigeant.

Le créateur d'IPop a encore du travail. La voiture doit passer l'épreuve de l'homologation. Christophe Winkelmuller se montre confiant car les bases architecturales du quadricycle ont été éprouvées avec succès par le passé. Les changements ont été mineurs, hormis les moteurs-roues qui propulsent le véhicule. "Selon nos prévisions, les livraisons débuteront au premier semestre 2027", planifie le dirigeant.

Système d'agent commissionnaire

Long de 3 mètres, lourd de 500 kg et capable de parcourir 140 km, le véhicule sera décliné de trois manières. L'offre débute avec l'IPop 45, une voiture sans permis limitée à 45 km/h, facturée à partir de 11 000 euros. Elle se poursuit avec l'IPop 90 qui nécessitera la détention d'un permis car la vitesse peut atteindre 90 km/h. Pour celle-ci, le constructeur prévoit une version deux roues motrices à 15 000 euros et une quatre roues motrices – co-signée par Dangel – à 17 000 euros. Christophe Winkelmuller pense que les deux propositions d'IPop 90 cumuleront 90 % des ventes.

Pour en assurer la distribution, le dirigeant mulhousien va s'appuyer sur un site internet en propre et sur le réseau de l'Agence Automobilière. Dès lors que les clients choisissent cette seconde solution, alors l'agent commercial s'identifiera et touchera une commission forfaitaire de 850 euros HT à la livraison. "Sauf pour de rares exceptions, nous souhaitons nous en remettre exclusivement à ces deux canaux. Il en sera autrement à l'étranger, mais dans un second temps", explique-t-il.

Nos actionnaires ne doivent pas tant apporter de l'argent qu'une compétence ou une technologie spécifique

L'objectif commercial a été fixé à 1 500 unités annuelles avec un seuil de rentabilité à 600 voitures. "Nos clients seront des personnes qui veulent une seconde voiture dans leur quotidien, celles qui veulent équiper leur maison secondaire et les municipalités. Le style devrait aussi plaire aux adolescents", anticipe le dirigeant. À noter que les IPop seront produites à la demande.

Recherche active d'actionnaires

En ce qui touche à l'après-vente, Dangel prendra en charge la logistique des pièces. Christophe Winkelmuller aimerait passer un accord avec une enseigne spécialisée capable d'intervenir sur les composants, dont la batterie et le système de propulsion. Celle-ci "pourrait entrer au capital", glisse l'entrepreneur. Faut-il savoir que son budget est "bouclé pour moitié" et qu'il doit lever un total de 1,5 million d'euros pour passer à l'échelle supérieure. "Nos actionnaires ne doivent pas tant apporter de l'argent qu'une compétence ou une technologie spécifique", révèle-t-il sa stratégie.

En qualité d'investisseur au travers de sa structure Le Village by CA, le Crédit Agricole, par exemple, a ouvert un canal de discussion entre le néo-constructeur et sa filiale CA Auto Bank portant sur des solutions de LOA. Le groupe bancaire hébergera aussi IPop sur son stand au salon Vivatech (17-20 juin 2026). L'Alsacien a par ailleurs réservé un emplacement au Mondial de Paris pour faire le plein de visibilité.