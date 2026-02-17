Voitures sans permis : Aixam s'appuie sur CA Auto Bank pour booster sa compétitivité

Avec le concours de Crédit Agricole Auto Bank, le constructeur de voitures sans permis initie une opération commerciale de grande envergure. Jusqu'au 11 avril 2026, Aixam propose des loyers très attractifs sur sa gamme de modèles thermiques.

Aixam a construit une grille tarifaire avantageuse avec Crédit Agricole Auto Bank. ©Aixam

Il lui faut un levier pour revenir dans la course. Aixam a peut-être trouvé une solution ponctuelle. Et elle passera par le financement. Avec la contribution de Crédit Agricole Auto Bank, le constructeur de voitures sans permis lance, en effet, les Journées Futées, une opération commerciale à l'échelle de la France qui joue sur les montants des loyers.

Jusqu'au 11 avril 2026, Aixam et son partenaire bancaire proposeront une remise sur les contrats de location longue durée. Le constructeur automobile français a ouvert l'offre à l'ensemble des modèles thermiques homologués aux normes Euro5+. Ce qui comprend les Aixam Minauto, City, Coupé et Crossover pour un total de huit configurations.

Les loyers mensuels révisés par Crédit Agricole Auto Bank se veulent particulièrement agressifs. La grille tarifaire pour une LLD de 36 mois, 5 000 km annuels, prévoit des remises allant de 33,6 % pour une Minauto Access (99 euros au lieu de 149 euros) ou une Crossover Premium (182 euros au lieu de 274 euros) à 39 % pour une Aixam City Pack (119 euros au lieu de 195 euros).

La marque tricolore présente l'opération comme étant "une offre exceptionnelle avec des loyers historiquement bas". Aixam construit son argumentaire sur la volonté de "démocratiser l'accès à un véhicule neuf, fiable et sécurisant".

Corriger la trajectoire

Le marché des voitures sans permis de catégorie L6 a été perturbé par l'arrivée de la Citroën Ami, épaulée depuis lors par la Fiat Topolino. Le modèle aux chevrons a rebattu les cartes. Cependant, les immatriculations ont chuté de 21 %, l'an passé, à moins de 25 000 unités, selon AAA Data.

Si Aixam pouvait revendiquer la troisième place en 2025, la marque a vu ses ventes dégringoler de 44 % par rapport à l'année précédente. La faute à un positionnement tarifaire qui ne soutient pas la concurrence avec les productions de Stellantis. Cette opération menée avec Crédit Agricole Auto Bank pourrait bien lui permettre, durant quelques semaines, de reprendre du rythme.