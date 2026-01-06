La fin de l'âge d'or pour les voitures sans permis ?

Boosté ces dernières années par le succès de la Citroën Ami, le marché de la voiture sans permis (catégorie L6) n'aura pas non plus été épargné en 2025. Selon les données de AAA Data, les immatriculations ont effet reculé de 21 %. Au total, 24 977 véhicules neufs ont été immatriculés. "Ce à quoi il faut ajouter les 829 véhicules de la catégorie L7", souligne Yannick Boulch, vice-président de la branche des microvéhicules électriques et country manager chez Microlino. Il s'agit de la catégorie des quadricycles lourds, données non communiquées par AAA Data.

"Le marché est en pleine transition, poursuit-il. Il est en train de passer du 100 % thermique au 100 % électrique." Et d'expliquer les chiffres : "Alors qu'en 2024, le thermique, principalement le diesel, représentait la moitié des immatriculations, il est tombé en 2025 à seulement 25 %, soit 6 337 véhicules (L6 + L7). En revanche, dans un marché en baisse, l'électrique progresse de 17 %". Surtout, fin décembre 2024, les véhicules sans permis ont perdu les 900 euros de bonus, ce qui a forcément ralenti le marché. "Début 2025, les ventes de la Topolino ont connu une forte chute, rappelle Nicolas Levêque, directeur marketing de Fiat France. Dès que nous avons réintroduit le bonus, le carnet de commandes s'est rerempli."

Dans le détail, avec 7 408 immatriculations, la Citroën Ami reste incontestablement leader du marché avec une part de marché de près de 30 %. Néanmoins, son hégémonie est de plus en plus contestée. Ses immatriculations ont en effet baissé de 19,5 %. Surtout, elle est talonnée par un autre produit de la maison Stellantis : la Fiat Topolino, dont les offres commerciales sont beaucoup plus agressives.

"80 % des immatriculations de la Topolino sont en location", présente Nicolas Levêque. "Bien que la voiture soit 2 000 euros plus chère au prix catalogue, à 60 euros par mois, et jusqu'à peu, sans apport, les mensualités sont très accessibles."

Fiat en très grande forme

Une stratégie qui semble porter ses fruits. Lancée en janvier 2024, la Topolino a quasiment rattrapé les immatriculations de l'Ami. La Fiat a en effet enregistré 6 956 immatriculations, en progression de 52,3 %, pour représenter une part de marché de 27,8 %. Rien que sur le mois de décembre, elle s'est octroyée la première place du marché avec 919 unités contre 747 pour l'Ami. Au total, avec 14 364 Ami et Topolino, Stellantis couvre plus de la moitié du marché L6/L7. "Si nous n'avions pas rencontré des problèmes de production, nous aurions pu livrer encore plus", complète Nicolas Levêque.

Si les acteurs traditionnels de ce marché comme Aixam ou Ligier ont bénéficié d'une belle visibilité depuis quelques années, ils restent loin derrière les modèles du groupe Stellantis. Surtout, ce sont eux qui enregistrent les plus fortes baisses. Avec 5 886 unités et une pénétration de 23,5 %, Aixam se positionne certes à la troisième place du marché, mais affiche un très net recul de 44 %. "Aixam est en train de réussir, du moins en partie, sa transition vers l'électrique. Mais comme tous les autres acteurs traditionnels, il souffre de tarifs trop élevés par rapport à cette nouvelle concurrence venue de l'automobile", analyse Yannick Boulch.

Ligier en forte baisse

Le groupe Ligier n'échappe donc pas à la concurrence. Le constructeur français a en effet reculé de 51 %. Son unique marque n'a mis à la route que 2 214 véhicules neufs et ne couvre qu'une part de marché de 8,8 %. Et le groupe ne peut plus compter sur son autre marque, Microcar, qui était positionnée en entrée de gamme, car cette dernière a été supprimée. Résultat, les ventes de Microcar ont dégringolé de 84,3 % à seulement 201 exemplaires. Enfin, le troisième acteur historique, Chatenet, a vu ses ventes baisser de 64,1 %, à 236 exemplaires.

À noter que la Mobilize Duo, qui n'aura connu qu'une très courte carrière, s'est tout de même immatriculée à 1 300 exemplaires (L6) en seulement quelques mois de commercialisation, s'octroyant une part de marché de 5,2 %. Toutes les autres marques, à part Simplici (145 exemplaires), Silence, commercialisée par Nissan (117) et IMF Industries (61) ont écoulé moins d'une cinquantaine d'exemplaires de leurs modèles. "L'arrêt du Mobilize Duo, qui a représenté environ 1 500 véhicules si l'on inclut les versions L7 et Bento, va libérer une place pour les nouveaux acteurs", analyse Yannick Boulch.

"Avec les modèles de Stellantis, qui ont détrôné les acteurs historiques, le marché du L6 arrive à maturité, poursuit-il. En revanche, le marché du L7, tout juste naissant, est en plein expansion. Il s'est immatriculé en effet 829 véhicules en 2025, contre environ 150 en 2024." De nouveaux acteurs comme le suisse Microlino (environ 200 véhicules) et la start-up française Kilow (environ 100 véhicules) se démarquent. Et selon lui, le marché pourrait bondir dans les années à venir. "Depuis le 1er janvier 2026, la loi LOM intègre désormais les quadricycles lourds", précise-t-il.

"À terme, d'ici cinq à sept ans, j'estime que le marché pourrait atteindre les 100 000 exemplaires, répond de son côté Nicolas Levêque. Nous avons vu qu'avec le lancement de la Topolino, les ventes n'ont pas remplacé celles de l'Ami, mais elles se sont additionnées. Dès que d'autres constructeurs automobiles se lanceront sur ce marché et surtout, qu'ils le feront savoir, je pense que le marché explosera, car la demande est très forte, et il n'y a pas encore assez d'offres et d'acteurs pour y répondre."

Un marché du VO en grande forme

Dans ce contexte, le marché de l'occasion du véhicule sans permis est beaucoup plus en forme. Avec 41 878 véhicules, il a en effet progressé de 7,9 %. Aixam est leader sur l'occasion avec 16 804 transactions (+6,1 %) et détient 40,1 % de part de marché. De leur côté, les marques du groupe Ligier, Ligier et Microcar enregistrent respectivement 7 194 (+5,6 %) et 6 013 ventes (-5,6 %), ce qui leur confèrent la deuxième et troisième places des modèles les plus demandés.

Quant à la Citroën Ami, longtemps difficile à trouver en occasion par manque de parc, elle s'octroie une pénétration de 13,9 %, avec 5 824 véhicules qui ont changé de main. La progression est de 51,2 %.