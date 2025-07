Microlino change son mode de distribution en France

Publié le 3 juillet 2025 ■ Par Christophe Bourgeois ■ 2 min de lecture

Pour relancer les ventes mal-en-point, le constructeur suisse de mini-voitures Microlino compte désormais s'appuyer sur un réseau de concessionnaires et non plus d'agents.

Microlino passe du contrat d'agent à celui de concessionnaire. ©Microlino

Surfant sur le succès du segment L7, avec la Citroën Ami en tête, le suisse Microlino avait lancé en 2023 son véhicule, réinterprétation moderne et électrique de l'Isetta. L'importateur, le belge D'Ieteren, prévoyait 3 000 ventes en 2025, en s'appuyant sur un réseau d'agents. La Microlino débarque en France À plus de 20 000 euros, la Microlino n'a pas vraiment trouvé son public. Il s'en est vendu en effet seulement 150 exemplaires en 2024 ! Pour essayer de donner un second souffle à son véhicule, qui affiche une autonomie jusqu'à 224 km, le constructeur suisse a repensé son mode de distribution. Depuis ce 1er juillet 2025, la marque adopte un modèle de concessionnaire, abandonnant le contrat d’agent jusqu’alors en vigueur. "Ce virage structurant vise à renforcer l’efficacité du réseau, optimiser les marges des partenaires et fluidifier le parcours client, dans un marché de la micromobilité en pleine mutation", explique le constructeur. Trois nouvelles adresses en Île-de-France Cette évolution s'accompagne d'un changement de partenaires en Île-de-France, l'une des régions considérées comme ayant le potentiel commercial le plus important. Représentée jusqu'à peu par Audi Bauer Paris, la marque a décidé de changer de partenaire et s'est tournée vers Spark Service, distributeur déjà implanté sur les segments du micro-véhicule électrique (Birò) et du deux-roues (Twenty). Ce dernier va ouvrir trois points de vente dans les Yvelines (78) et dans le centre de Paris. Dans cette dynamique de structuration, Microlino France est activement à la recherche de nouveaux partenaires distributeurs pour densifier sa présence sur le territoire. Les villes de Bordeaux (33), Aix-en-Provence (13) et Lille (59) sont aujourd’hui identifiées comme zones blanches prioritaires. Pour rappel, le réseau de distribution Microlino en France est composé des groupes Cavallari, implanté sur la Côte d’Azur, Jean Lain Mobilités, en région Auvergne-Rhône-Alpes, Bernard, à Reims (51), et OTO, dans l’Ouest, basé à Angoulême (16).

Vous devez activer le javacript et la gestion des cookies pour bénéficier de toutes les fonctionnalités.

Partager :

Sur le même sujet