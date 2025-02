Le groupe RX Automobiles met Mitsubishi et Microlino sous le même toit

Dans le cadre d'une réorganisation de son exploitation immobilière, le concessionnaire aindinois a ouvert un site abritant Mitsubishi et Microlino à Bourg-en-Bresse. Un investissement qui témoigne de la confiance de RX Automobiles dans ces deux marques, alors que les chiffres du groupe sont en progression.

Mitsubishi, Microlino et Vulco partagent la même adresse à Bourg-en-Bresse (01). ©RX Automobiles

Il y a eu du mouvement à Bourg-en-Bresse (01) en ce début d'année 2025. Le groupe RX Automobiles a annoncé l'ouverture d'un point de vente au sein duquel il fera cohabiter Mitsubishi et Microlino. Deux marques comptant déjà dans le portefeuille du groupe de distribution, mais auxquelles il fallait une adresse.

La concession Mitsubishi historique de la préfecture aindinoise a, en effet, été réattribuée. Le groupe RX Automobiles va en faire le bâtiment abritant le siège social. "Nous avions discuté avec les représentants de la marque au moment où l'avenir de Mitsubishi était incertain. Comme une preuve du regain de confiance, nous avons décidé de la réinstaller entre des murs", explique Émilien Roux, le directeur général.

En ce qui concerne Microlino, la marque de voitures sans permis a fait son entrée chez RX Automobiles en septembre dernier. Les produits s'exposaient dans plusieurs concessions. Désormais, ils auront un lieu unique, identifiable par les clients.

Cet espace de vente était précédemment occupé par Seat-Cupra. Dans le cadre d'une réorganisation de son exploitation immobilière, ce duo a été déménagé dans une concession en propre. Mitsubishi et Microlino héritent de cette surface laissée vacante qui jouxte un centre Vulco appartenant au groupe familial.

Près de 3 500 ventes cumulées

Il y a quelques jours, la direction de RX Automobiles a présenté les résultats 2024 aux collaborateurs. 3 491 véhicules neufs et d'occasion ont été livrés, soit 4 % de plus que l'année précédente. Cette croissance résulte de la performance dans les halls, où 388 VN de plus qu'en 2023 ont été immatriculés (+28 %). À l'inverse, les 215 voitures d'occasion de moins au tableau ont fait chuter l'activité de 17 %.

Le groupe de distribution a dépassé la barre des 110 millions d'euros de chiffre d'affaires (+8,6 %) et il a engrangé un total de 3 095 commandes, soit 16 % de mieux qu'en 2023. Dans les mois à venir, Émilien Roux va se concentrer sur la consolidation. Il ne devrait pas y avoir d'opération de croissance externe pour l'opérateur qui travaille avec les marques de l'environnement Volkswagen, Kia, Honda, Mitsubishi et Microlino.